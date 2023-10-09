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實測／雙十連假「蘋果地圖」4亮點　Siri指引、超速提醒勝Google

▲蘋果地圖的指令明確，對於開車族來說更加友善。（圖／周淑萍攝）
▲蘋果地圖的指令明確，對於開車族來說更加友善。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果地圖從2012年上線至今超過10年，持續優化各項功能，使用率依舊被Google地圖壓著打，但iPhone 升級到iOS 17或許多了一個翻牌的機會，連假出遊不妨試試「蘋果地圖」，除了有先前公布的「離線地圖」，對於用戶來說超實用的「自然語言指引」更加實用，《NOWnews》實際測試發現，導航時會準確下指令，告知在紅綠燈或是哪一條路轉彎，相當明確！搭配上Apple Watch的震動提醒，對開車族來說非常實用，可惜的是，目前依舊沒有機車圖資，對於機車族來說可能還是Google地圖還是比較方便一些。

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回顧蘋果地圖也算是風風雨雨，2012年在WWDC開發者大會上首度亮相，同年9月正式開放下載，但因為圖資不夠完整、功能不佳等讓引發大量負評，甚至讓蘋果執行長都出面道歉。隨著近年持續優化，確實有逐漸提高使用率，整理目前近期蘋果地圖加入了新功能。

📍語言指引更明確

拿來和Google地圖相比馬上就能感受到蘋果地圖「Siri 自然語言指引」的好處，會明確的點出路名和轉彎的方向，相較於Google地圖的「微向東走、向右轉再向右轉往東走」的方向指令，覺得蘋果地圖的語音指令明確很多，實際使用會直接說下一個紅綠燈轉彎進到哪一條路，車道指引功能能於車輛要轉彎或進入高架道路前，也會用線條引導駕駛到正確的車道，避免駕駛轉錯彎或走錯路相當明確。

▲蘋果地圖。（圖／周淑萍攝）
▲蘋果地圖(右)相較於Google 地圖(左)指令更加明確。（圖／周淑萍攝）
📍紅綠燈、超速警告

遇到寬敞的大馬路，油門會默默的踩下去，如果剛好有測速照機，速度又飆過速限，免不了吃上罰單。蘋果地圖沿路上除了有紅綠燈的指示，會在沿路接近測速照相機和紅燈照相機時提醒使用者，使用者也可以查看這些照相機在地圖上的位置。

▲蘋果地圖。（圖／周淑萍攝）
▲蘋果地圖提供紅綠燈、超速提醒。（圖／周淑萍攝）
📍分享抵達時間

連假出遊或是回程和親友則可以透過「分享抵達時間」彼此掌握對方抵達時間，訊息接收者可以沿途追蹤行程，如果出現明顯延誤，「地圖」app 會以修訂好的預估時間更新抵達時間。用戶還可以分享 給Siri「前方發生事故」或「路上有東西」，回報沿途事故、危險或測速。使用者甚至可以回報地圖上顯示的事件清除，同時將注意力集中在道路上。

📍離線地圖

蘋果加入「離線地圖」功能，使用方式和Google地圖相似，用戶可以提前下載想欲前往區域的圖資，之後就可以在沒有行動網路下進行導航和搜尋景點。此外，如果是Apple Watch用戶當升級到 watchOS 10後 ，透過 iPhone iOS 17 下載 Apple Maps 離線地圖和導航，同樣也能夠在Apple Watch 上使用 Apple 離線地圖進行導航。

▲離線地圖。（圖／翻攝官網）
▲蘋果地圖也開放離線地圖使用。（圖／翻攝官網）
整體來說，以開車族來說蘋果地圖的指引的確更加明確，哪一條路、哪一個紅綠燈、測速照相等指令相對都更加明確，減少了「微靠右行」不夠明確的指令導航。但台灣廣大的機車族卻可能很難因此使用蘋果地圖，因目前尚未有針對機車的圖資。此外，目前還有環視、沉浸式步行指引、飛行俯瞰等功能，但平常使用的機會其實不算高。如果單以開車來說蘋果的介面和指引真的給推，衝著這一點就值得了！另外，如果有Apple Watch，搭配地圖使用更是方便，可以透過手錶上的震動提早切換車道或是轉彎。

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