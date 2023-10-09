實測／雙十連假「蘋果地圖」4亮點　Siri指引、超速提醒勝Google

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📍語言指引更明確
拿來和Google地圖相比馬上就能感受到蘋果地圖「Siri 自然語言指引」的好處，會明確的點出路名和轉彎的方向，相較於Google地圖的「微向東走、向右轉再向右轉往東走」的方向指令，覺得蘋果地圖的語音指令明確很多，實際使用會直接說下一個紅綠燈轉彎進到哪一條路，車道指引功能能於車輛要轉彎或進入高架道路前，也會用線條引導駕駛到正確的車道，避免駕駛轉錯彎或走錯路相當明確。
📍紅綠燈、超速警告
遇到寬敞的大馬路，油門會默默的踩下去，如果剛好有測速照機，速度又飆過速限，免不了吃上罰單。蘋果地圖沿路上除了有紅綠燈的指示，會在沿路接近測速照相機和紅燈照相機時提醒使用者，使用者也可以查看這些照相機在地圖上的位置。
📍分享抵達時間
連假出遊或是回程和親友則可以透過「分享抵達時間」彼此掌握對方抵達時間，訊息接收者可以沿途追蹤行程，如果出現明顯延誤，「地圖」app 會以修訂好的預估時間更新抵達時間。用戶還可以分享 給Siri「前方發生事故」或「路上有東西」，回報沿途事故、危險或測速。使用者甚至可以回報地圖上顯示的事件清除，同時將注意力集中在道路上。
📍離線地圖
蘋果加入「離線地圖」功能，使用方式和Google地圖相似，用戶可以提前下載想欲前往區域的圖資，之後就可以在沒有行動網路下進行導航和搜尋景點。此外，如果是Apple Watch用戶當升級到 watchOS 10後 ，透過 iPhone iOS 17 下載 Apple Maps 離線地圖和導航，同樣也能夠在Apple Watch 上使用 Apple 離線地圖進行導航。
整體來說，以開車族來說蘋果地圖的指引的確更加明確，哪一條路、哪一個紅綠燈、測速照相等指令相對都更加明確，減少了「微靠右行」不夠明確的指令導航。但台灣廣大的機車族卻可能很難因此使用蘋果地圖，因目前尚未有針對機車的圖資。此外，目前還有環視、沉浸式步行指引、飛行俯瞰等功能，但平常使用的機會其實不算高。如果單以開車來說蘋果的介面和指引真的給推，衝著這一點就值得了！另外，如果有Apple Watch，搭配地圖使用更是方便，可以透過手錶上的震動提早切換車道或是轉彎。