酷炫主動道歉館長！招認孫生體力差 講話添油加醋「加水20%」
網紅團體「反骨男孩」YouTuber孫生，9月初與「館長」陳之漢合作拍片，結果重量訓練過度疲累，導致橫紋肌溶解症狀復發住院5天，事後抱怨館長沒有親自到院探視，僅派助理小宇關心、支付醫藥費用，把責任撇得一乾二淨，館長也在直播反擊，拍片過程非常輕鬆，並未強迫對方操練，雙方隔空交火引發熱議，反骨團長酷炫6日特地拍攝影片，向館長鄭重道歉，坦言好友孫生說話較誇張，平時就會「加水20%」，希望對方不要計較。
記者江芷稜／綜合報導
酷炫緩頰表示，跟館長關係很不錯，平時接業配也承蒙對方幫助，針對這次突發性意外，他能理解孫生情緒激動，畢竟橫紋肌溶解可能危及生命，但根據私下詢問，女同事證實當天拍攝內容非常輕鬆，是女生都能操作的重量，不可能如此嚴重，他到院時看到檢測數值，自己也很訝異，酷炫細心詢問孫生，館長是否飆粗口逼他猛做重量訓練，孫生表明自己也不確定。
與孫生認識許久，酷炫表示好友個性說話誇張、比較具有戲劇性，「講話平常加水20%」，加上YouTuber網紅身分，凡事都要記錄下來，住院一定會拍影片，這是他們的職業病，並非刻意要將責任推給館長，他不希望這件事造成對館長的傷害，所以拍片自嘲「軟骨男孩」，坦承團員孫生體力太虛弱，鄭重跟館長道歉認錯。
酷炫表明理解雙方立場，稱讚館長在健身方面非常專業，只能說孫生體能條件太差，但他沒有惡意，「我只能說他就是比較重感覺的人，每個人在意的點不一樣」，團員培根也認為雙方都沒有錯，只是要捍衛自己立場，希望不要有人挑撥離間賺取流量。網友則希望網紅間以和為貴，酷炫處理方式相當成熟，也祝福孫生早日康復。