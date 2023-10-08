亞運5大逆轉秀／上帝之手的神劇本　2度0.01秒逆轉、谷筱霜絕殺金

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亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽，中華隊黃玉霖與南韓鄭喆元賽末還是非常貼近互有攻防，最後衝刺時，鄭喆元以為已拉開差距，金牌已經到手，沒有積極壓線就舉起雙手歡呼慶祝，結果黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金，黃玉霖神之左腳也成為各大新聞的頭條，一夕間成為風雲人物。
🏆輕艇賴冠傑神速殺出奪金 連中國轉播單位也傻眼
輕艇男子1000公尺單人划艇決賽，創下了歷史性的一刻，台灣選手賴冠傑比賽前段保留體力，比賽中段還排在第5名，最後250公尺開始加速，並在抵達終點前才逆轉超前，連中國轉播單位的賽評都看傻了眼，還一度靜默好幾秒鐘，而賴冠傑也拿下隊史首面輕艇亞運金牌。
🏆空手道谷筱霜兩度大逆轉 對手傻眼
谷筱霜在亞運空手道場上演出兩場驚天逆轉勝，首戰面對阿拉伯聯合大公國選手，在最後21秒連得5分，以及最後3秒的關鍵「一本」追平比數，驚險過關。金牌戰則是從0：5落後狂追，並在最後5秒關鍵得分追平，並靠著判定摘金，戲劇性十足。
🏆逆轉7分劣勢奪金 男籃3X3寫奇蹟
中華男籃3X3拿下隊史首面籃球亞運金牌，非常風光。但金牌戰過程非常驚險，原本一度落後7分的中華隊，靠著「戰神」林信寬帶頭反撲，並在讀秒階段關鍵罰球，戲劇性奪金。
🏆0.01秒戲劇逆轉 「台灣最速男」楊俊瀚連兩屆奪牌
杭州亞運田徑男子200公尺賽事，「台灣最速男」楊俊瀚在決賽被排在第9道，他在前100公尺還屬後段班，不過最後一個彎道後加速狂奔，最後以0.01的差距，逆轉卡達Femi Ogunode，摘下銅牌，連兩屆亞運都站上頒獎台。
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