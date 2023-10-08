亞運現場／好虧！鄭宗哲消失的全壘打　現場無電視輔助判決

亞運5大逆轉秀／上帝之手的神劇本　2度0.01秒逆轉、谷筱霜絕殺金

▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖（左）在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪溜冰男子接力賽，黃玉霖（左）在最後一圈奮力追趕，並在衝線時伸長左腳率先壓線，以0.01秒逆襲韓國。（圖/特派記者葉政勳攝）

特派記者廖聿偉/杭州報導

2022年杭州亞運今晚閉幕，中華英雄在比賽中也上演膾炙人口的驚奇逆轉秀，《NOWnews今日新聞》也替讀者整理出5大逆轉秀，回顧一下這些上帝之手寫出的神劇本。

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🏆神之左腳爆紅　黃玉霖送南韓去當兵

亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽，中華隊黃玉霖與南韓鄭喆元賽末還是非常貼近互有攻防，最後衝刺時，鄭喆元以為已拉開差距，金牌已經到手，沒有積極壓線就舉起雙手歡呼慶祝，結果黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金，黃玉霖神之左腳也成為各大新聞的頭條，一夕間成為風雲人物。

▲亞運輕艇中華隊好手賴冠傑在男子1000公尺單人划艇項目，演出驚天大逆轉摘金，奪台灣歷史首面獎牌。（中華奧會提供）
▲亞運輕艇中華隊好手賴冠傑在男子1000公尺單人划艇項目，演出驚天大逆轉摘金，奪台灣歷史首面獎牌。（中華奧會提供）
🏆輕艇賴冠傑神速殺出奪金　連中國轉播單位也傻眼

輕艇男子1000公尺單人划艇決賽，創下了歷史性的一刻，台灣選手賴冠傑比賽前段保留體力，比賽中段還排在第5名，最後250公尺開始加速，並在抵達終點前才逆轉超前，連中國轉播單位的賽評都看傻了眼，還一度靜默好幾秒鐘，而賴冠傑也拿下隊史首面輕艇亞運金牌。

▲中華隊空手道選手谷筱霜上演逆轉奇蹟，奪下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊空手道選手谷筱霜上演逆轉奇蹟，奪下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
🏆空手道谷筱霜兩度大逆轉　對手傻眼

谷筱霜在亞運空手道場上演出兩場驚天逆轉勝，首戰面對阿拉伯聯合大公國選手，在最後21秒連得5分，以及最後3秒的關鍵「一本」追平比數，驚險過關。金牌戰則是從0：5落後狂追，並在最後5秒關鍵得分追平，並靠著判定摘金，戲劇性十足。

▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運3X3籃球金牌戰，林信寬投進致勝球，幫助中華隊奪金。（圖／中華奧會提供）
🏆逆轉7分劣勢奪金  男籃3X3寫奇蹟

中華男籃3X3拿下隊史首面籃球亞運金牌，非常風光。但金牌戰過程非常驚險，原本一度落後7分的中華隊，靠著「戰神」林信寬帶頭反撲，並在讀秒階段關鍵罰球，戲劇性奪金。

▲「台灣最速男」楊俊瀚在杭州亞運田徑男子200公尺以0.01秒差距，拿下銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲「台灣最速男」楊俊瀚在杭州亞運田徑男子200公尺以0.01秒差距，拿下銅牌。（圖／中華奧會提供）
🏆0.01秒戲劇逆轉　「台灣最速男」楊俊瀚連兩屆奪牌

杭州亞運田徑男子200公尺賽事，「台灣最速男」楊俊瀚在決賽被排在第9道，他在前100公尺還屬後段班，不過最後一個彎道後加速狂奔，最後以0.01的差距，逆轉卡達Femi Ogunode，摘下銅牌，連兩屆亞運都站上頒獎台。

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