羅百吉夜店遭颱風吹垮！父被詐騙、兒子罕病　他崩潰：撐不下去了

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羅百吉曾在臉書透露，墾丁是一個計劃性的旅遊景點，按照計劃短期開店後，發現南部消費力不如北部，客人不愛洋酒、香檳，只愛喝啤酒，一個包廂的消費金額只是北部的一半，決定明年不再繼續，沒想到突如其來的颱風造成嚴重損失，從他PO的影片顯示店家辦公室的玻璃門破了、文件散落一地，連冷氣都倒了，地上都是積水，災情相當嚴重。
羅百吉前幾天才分享女兒開走別人特斯拉的趣事，沒想到他突然哭訴家變、向朋友求助，網友為天災感到無奈，只能留言替他加油打氣，「這一次的颱風真的太可怕，百吉哥沒事的，事情一切一定會過的」、「需要幫忙就講，我們都在你身邊」、「加油，生活總是要過下去」，也有不少南部網友送暖，願意伸出援手，讓他非常感激。
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