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羅百吉夜店遭颱風吹垮！父被詐騙、兒子罕病　他崩潰：撐不下去了

▲羅百吉在墾丁開的夜店因小犬颱風重創，加上家裡遭逢巨變，讓他崩潰說快撐不下去了。（圖／羅百吉臉書）
▲羅百吉在墾丁開的夜店因小犬颱風重創，加上家裡遭逢巨變，讓他崩潰說快撐不下去了。（圖／羅百吉臉書）

記者江芷稜／綜合報導

嘻哈歌手羅百吉縱橫台灣樂壇數十年，不只擔任DJ播放音樂，也在墾丁經營夜店，無奈生意不如預期，8月底宣告結束營業，卻又遇到小犬颱風狂風吹垮、損失慘重，他更曝光家人遭逢詐騙、罕病等驚人內幕，痛訴一連串的打擊，讓自己快撐不下去了。

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▲儘管在S2O表演時間很短，羅百吉仍感受到粉絲的熱情。（圖／羅百吉FB）
▲羅百吉經常在各大音樂活動擔任表演DJ。（圖／羅百吉FB）
一向帶給人歡笑的羅百吉，在私人臉書帳號崩潰表示「我真的快哭出來了，我受不了」，透露去年起家裡遭逢巨變，父親被年輕人詐騙，姊姊因遭性侵輕生，兒子罹患終身罕見疾病，加上小犬颱風將辦公室吹垮了一半，夜店音響徹底毀了，造成嚴重損失，「一直意志力很堅強的我，撐不住了，真心非常感謝所有緊急來救援、幫忙的朋友，謝謝你們！」

▲羅百吉在墾丁經營的夜店8月底剛結束營業。（圖／羅百吉臉書）
▲羅百吉在墾丁經營的夜店8月底剛結束營業。（圖／羅百吉臉書）
羅百吉曾在臉書透露，墾丁是一個計劃性的旅遊景點，按照計劃短期開店後，發現南部消費力不如北部，客人不愛洋酒、香檳，只愛喝啤酒，一個包廂的消費金額只是北部的一半，決定明年不再繼續，沒想到突如其來的颱風造成嚴重損失，從他PO的影片顯示店家辦公室的玻璃門破了、文件散落一地，連冷氣都倒了，地上都是積水，災情相當嚴重。

▲羅百吉在墾丁經營的夜店遭到小犬颱風重創，地上都是積水，內部嚴重受創。（圖／羅百吉臉書）
▲羅百吉在墾丁經營的夜店遭到小犬颱風重創，地上都是積水，內部嚴重受創。（圖／羅百吉臉書）
羅百吉前幾天才分享女兒開走別人特斯拉的趣事，沒想到他突然哭訴家變、向朋友求助，網友為天災感到無奈，只能留言替他加油打氣，「這一次的颱風真的太可怕，百吉哥沒事的，事情一切一定會過的」、「需要幫忙就講，我們都在你身邊」、「加油，生活總是要過下去」，也有不少南部網友送暖，願意伸出援手，讓他非常感激。

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