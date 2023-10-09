亞運19面金牌「5大亮點」！滑輪一戰成名　他贏世界前三奪金封神

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台灣「柔道男神」在東京奧運一戰成名，當時可惜未能奪金留下遺憾的淚水，而在本屆亞運出戰柔道男子60公斤級賽事，8強賽陸續擊敗日本新生代好手近藤隼斗、4強賽打下世界排名第6的蒙古名將阿倫拜勒德（Enkhtaivany Ariunbold），最後金牌戰扳倒頭號種子、世界排名第3的南韓好手李夏林，成為我國史上首位摘下亞運金牌的柔道選手。
而楊勇緯不僅是本屆亞運的中華隊第一面金牌得主，也是中華隊隊史上亞運的第一百面金牌，格外有意義！接下來楊勇緯將瞄準巴黎奧運金牌，繼續為中華隊以及自己創造高光時刻！
二、亞運男子3000公尺滑輪溜冰接力/陳彥成、趙祖政、黃玉霖
回顧本場賽事，在項目男子3000公尺接力決賽，中華隊派出陳彥成、趙祖政、黃玉霖上陣，比賽過程與宿敵南韓上演激烈對決，結果在最後一棒決戰當中，中華隊黃玉霖、南韓鄭喆元兩人還是非常貼近互有攻防，最後衝刺時，鄭喆元在衝線前以為金牌已經到手，沒有積極壓線，舉起雙手歡呼慶祝，結果黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金。
該起事件不僅造成台韓兩地論壇炸裂討論，也因為南韓有所謂獎勵運動員的兵役法規定，南韓鄭喆元的提早鬆懈，讓隊友的終身俸以及免役資格都被取消，雖然事後鄭喆元出面道歉，但還是被評為「運動員樂極生悲的最佳示範」。而本次滑輪溜冰項目也成為亞運的獎牌庫，讓更多國人關注到該項運動。
三、亞運男子個人圍棋/許皓鋐
年僅22歲的許皓鋐從4歲就開始學棋，目前是台灣棋院職業九段，圍棋棋士，2022年就拿下，台灣九大冠創下史無前例的8冠王，而這次他參加杭州亞運，世界排名第35的他，先是對上世界第二，韓國棋手朴廷桓成功晉級，後來又對上世界第一的韓國旗手申真諝也一樣成功贏下勝利，一路殺進冠軍戰，最後打敗世界第三的中國好手柯潔奪下圍棋史上第一面金牌，連殺世界前三棋手，外界已經封他為「許仙」。
四、亞運3對3籃球/林信寬、江均、汪哲宇、余祥平
中華隊先在分組賽輸給菲律賓之後，接續擊敗U23亞洲排名第一的蒙古，面對泰國再演出逆轉勝；8強賽強碰地主中國隊奪下勝利，4強賽逆轉韓國後挺進金牌戰。然而在金牌戰時對陣卡達時，中華隊一度落後7分之多，然而選手們不放棄耐心追趕，最後靠江均的突破上籃追成16比16平手，最後林信寬在最後7秒上來製造犯規，站上罰球線，兩罰皆進，中華3X3男籃以2分之差逆襲成功，成為亞運3X3男籃新科金牌得主。
五、1000公尺單人划艇/賴冠傑
二度征戰亞運的輕艇好手賴冠傑，原本在前250公尺暫居第5位，隨後按照自己的步調緊咬對手，直到賽程最後250公尺加速划行，結果在終點前逆轉勝，最終成績成績4分15秒942，險勝烏茲別克選手，以0.052秒差距奪下金牌，也是輕艇競速隊史首面獎牌。
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