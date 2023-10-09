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亞運「5大爆冷賽事」！中國桌球3組雙打落馬　這人摔球拍遭轟國恥

▲杭州亞運雙打桌球項目中，中國派出男雙、女雙有3組爆冷出局，連4強都沒進，引起大陸球迷熱烈討論。（圖為陳夢、王曼昱／美聯社／達志影像）
▲杭州亞運雙打桌球項目中，中國派出男雙、女雙有3組爆冷出局，連4強都沒進，引起大陸球迷熱烈討論。（圖為陳夢、王曼昱／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2022杭州亞運進行為期2週多的賽程後，閉幕式在（8）日圓滿落幕，日本愛知縣及名古屋代表接下亞奧理事會會旗和火炬，也代表接下2026年亞運承辦的重責大任。然而比賽終會有結果，有人能奪牌，勢必也有人會有些遺憾，很多時候不到最後時刻都不知道誰勝誰負，哪怕過往成績有多優異，比賽時狀態不佳也可能面臨「爆冷出局」的情況。《NOWnews》也盤點本屆亞運，5大爆冷門的賽事，雖然這些選手並未能成功獲牌，但比賽的過程本身就是有輸有贏，這才是運動競技最有魅力的地方，期許這些選手未來還能有機會雪恥成功！

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一、中國桌球雙打一天3組爆冷落馬！

中國的桌球隊有夢幻隊之稱，但在本屆亞運雙打的部分，男雙派出梁靖崑和林高遠對戰中華隊莊智淵與林昀儒，結果最後中華隊以讓2追3逆轉，止步8強；然而同天中國「海產姐妹」孫穎莎和王曼昱迎戰日本張本美和搭檔木原美悠也爆冷出局；最後則是2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪，結果對戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee），最後以1：3輸掉比賽。

三組人馬同天墜馬，都無法進入4強，由於過去中華隊在亞運桌球項目的表現上可以說是「橫掃」的狀態，金牌數量以66面高局第一，贏過第二名的日本20面金牌有三倍之多，這屆亞運會沒發揮好實力，令大陸球迷也感到有些失望。

▲中國兩組女雙在杭州亞運落敗，這是21年來首次他們無法在在這個項目奪金，圖為陳夢／王藝迪。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國兩組女雙在杭州亞運落敗，這是21年來首次他們無法在在這個項目奪金，圖為陳夢／王藝迪。（圖／美聯社／達志影像）
二、南韓一哥權純雨輸球行為暴走！

杭州亞運網球男單賽事中，南韓一哥權純雨爆冷輸給世界排名第636的泰國選手Kasidit Samrej，結果賽後權純雨情緒失控怒摔球拍，連對手來找他握手他也不理會，遭到場邊觀眾一片噓聲，事件曝光之後，在韓國論壇掀起討論，不少人認為權純雨沒有運動家精神，出外比賽丟韓國人的臉，根本是「國家之恥」。

事後，權純雨出面在社群平台道歉，而女友、Wonder Girls的成員宥斌雖然也到男友的IG道歉文按讚力挺，沒想到近日卻被人發現宥斌大動作刪光所有甜蜜合照，傳出分手消息，經紀公司也證實此事，雖然不知道是否與該起事件有關，但難免讓人引起各界聯想。

▲權純雨在杭州亞運首戰爆冷門輸球，他在現場情緒失控，不僅怒摔球拍6次，還拒絕和對方握手，遭網友批評沒運動家精神。（圖／翻攝自權純雨IG、微博）
▲權純雨在杭州亞運首戰爆冷門輸球，他在現場情緒失控，不僅怒摔球拍6次，還拒絕和對方握手，遭網友批評沒運動家精神。（圖／翻攝自權純雨IG、微博）
三、中華隊團體射箭

這次在男女團射箭部分都稍微可惜，男團湯智鈞、蘇于洋、魏均珩在反曲弓男子資格賽表現相當穩定，資格賽合計射下2030分，排名第2，僅次於韓國；而首戰對上泰國隊原本4：0領先，後續遇到亂流狀態沒回穩，讓泰國扳平比數，加射階段，泰國隊靠著2支10分箭、最終以29比28帶走勝利，台灣男團爆冷在首戰出局，衛冕金牌失敗。

▲杭州亞運反曲弓女團由雷千瑩、彭家楙、邱意晴組成，可惜8強止步。（中華奧會提供）
▲杭州亞運反曲弓女團由雷千瑩、彭家楙、邱意晴組成，可惜8強止步。（中華奧會提供）
女團射箭部分則是派出雷千瑩、邱意晴、彭家楙，雖然挺進8強，不過在8強對上越南隊時雙方實力相當，在最後邱意晴、雷千瑩連2支10分箭，可惜彭家楙以8分箭收尾，雙方加射都射下28分，但因越南隊10分箭更靠近靶心，因此由越南隊搶下4強賽門票，實在相當可惜，雷千瑩、彭家楙賽後接受媒體聯訪時都表示「可能賽前對於成績都有些預期，因此表現綁手綁腳」，期待中華隊團體射箭再創佳績！

四、世界前三名圍棋選手都被「許仙」輾壓

中華隊圍棋好手可以說是本屆亞運最大黑馬，年僅22歲的許皓鋐代表參賽，結果世界排名第35名的他，先是在8強賽對上世界第二韓國棋手朴廷桓成功晉級；接著4強賽碰頭世界第一的韓國旗手申真諝同樣贏下勝利；金牌戰則對上世界第三的中國好手柯潔奪下圍棋史上第一面金牌，被外界封為「許仙」，一路碾壓世界前三奪下金牌之路，在中韓媒體被廣大報導。

▲許皓鋐在金牌戰鬥倒中國名將柯潔，拿下亞運圍棋代表隊隊史第一面金牌，寫下歷史新頁！（圖/中華奧會提供）
▲許皓鋐在金牌戰鬥倒中國名將柯潔，拿下亞運圍棋代表隊隊史第一面金牌，寫下歷史新頁！（圖/中華奧會提供）
五、戴資穎衛冕女單失利！爆冷16強出局

尋求羽球女單衛冕的好手戴資穎在16強賽碰頭日本「羽球美少女」大堀彩，結果最後以16：21、14：21直落二輸球，無緣挑戰女單衛冕，亞運在16強止步，讓外界感到意外。戴資穎賽後沒有受訪，不過也在IG上發文表示「對於自己今天的表現感到很失望…也很抱歉辜負了大家的期待，我想我需要克服和解決的難題，在於自己」獲得大批球迷的鼓勵！不過沒能在自己最後一屆亞運奪下一面獎牌，對球迷、小戴來說還是有些可惜的。

▲羽球好手戴資穎在本屆杭州亞運女子單打項目中遭爆冷出局，帶著遺憾告別亞運舞台。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲羽球好手戴資穎在本屆杭州亞運女子單打項目中遭爆冷出局，帶著遺憾告別亞運舞台。（圖／特派記者葉政勳攝）

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