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亞運「中華隊哪個賽事最可惜」？強奪19金仍有遺憾　眾人公認這項

▲2022年杭州亞運閉幕，中華英雄共拿下19面金牌，追平隊史紀錄。（圖/奧會提供）
▲2022年杭州亞運閉幕，中華英雄共拿下19面金牌，追平隊史紀錄。（圖/奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2022杭州亞運在（8）日圓滿落幕，中華隊總計獲得19面金牌、20面銀牌、28面銅牌的佳績，排列在所有國家當中第6名，追平1998年曼谷亞運的紀錄，不過即便擁有這麼棒的成績，當中難免會有一些遺憾，也許有奪牌，但連選手自己都認為還有更進步的空間。《NOWnews》也盤點本屆亞運中華隊5大遺珠，希望不論是粉絲還是一日運動迷，都能給這些選手大大鼓勵與加油打氣！

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一、戴資穎

尋求羽球女單衛冕的好手戴資穎在16強賽碰頭日本「羽球美少女」大堀彩，結果最後以16：21、14：21直落二輸球，無緣挑戰女單衛冕，亞運在16強止步，讓外界感到意外。

戴資穎賽後沒有受訪，不過也在IG上發文表示「對於自己今天的表現感到很失望…也很抱歉辜負了大家的期待，我想我需要克服和解決的難題，在於自己」獲得大批球迷的鼓勵！不過沒能在自己最後一屆亞運奪下一面獎牌，對球迷、小戴來說還是有些可惜的。

▲杭州亞運羽球女子單打戴資穎沒能衛冕成功，在社群平台致歉，球迷湧入關心。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲杭州亞運羽球女子單打戴資穎沒能衛冕成功，在社群平台致歉，球迷湧入關心。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
二、郭婞淳

本屆亞運郭婞淳有傷在身，挺舉部分，郭婞淳第1次試舉122公斤，雖然順利舉起，但右大腿不適，最後再挑戰128公斤時失敗，加上抓舉101公斤，以總和227公斤收下銅牌。郭婞淳在賽後訪問時表示「右腿是在熱身挑戰120公斤時候弄到，但賽前訓練時就有點不舒服」。

受訪到一半，郭婞淳也忍不住落淚表示「因為沒有達到原本預期的成績，加上不確定下一屆會不會出賽，希望每次都能夠表現好一點」。雖然這次僅能拿下銅板，不過接下來巴黎奧運郭婞淳也努力備戰，她也期許自己能夠在每場比賽都能維持一定成功率，再為中華隊以及自己拚一面獎牌。

▲郭婞淳比賽中身體出現不適狀況，第三次挺舉挑戰128公斤失敗。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲郭婞淳比賽中身體出現不適狀況，第三次挺舉挑戰128公斤失敗。（圖/特派記者葉政勳攝）
三、中華隊棒球

本屆亞運中華隊以分組第1之姿、4連勝晉級金牌戰，甚至在超級循環賽時還以4：0完封韓國，結果到金牌戰時擋不住韓國攻勢，最後0：2惜敗奪銀。由於本屆賽事中華隊氣勢勢如破竹，不少人看好有望奪金，沒想到最後仍不敵韓國隊，是本屆賽事讓不少球迷覺得最可惜的項目。

亞洲棒總會長暨中華棒協理事長辜仲諒也全程觀賽，對於中華隊與金牌失之交臂感到惋惜，他表示「中華隊的陣容不輸韓國，不論是職業或業餘選手，回去再好好練習，未來面對150公里以上的快速球，別再漏氣，下次對戰韓國隊，我們再討回來！」

▲杭州亞運中華棒球代表隊金牌戰惜敗韓國，收下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲杭州亞運中華棒球代表隊金牌戰惜敗韓國，收下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
四、林昀儒、陳思羽

杭州亞運桌球項目，台灣桌球一姊鄭怡靜帶傷出征，在女團16強賽摔倒，導致腰傷和膝傷加劇，先退出女團8強賽，接著也退出和黃彥誠搭擋出戰的混雙；後來世界排名第5、大會混雙第4種子的林昀儒以及陳思羽，對上泰國組合THA SANGUANSIN Phakpoom／PARANANG Orawan，最終以爆冷吞敗，無緣16強，本屆賽事桌球混雙發揮受侷限，相當可惜。

▲杭州亞運桌球項目，台灣好手林昀儒搭擋陳思羽在首輪就止步。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運混雙桌球項目，台灣好手林昀儒搭擋陳思羽在首戰就止步。（圖／中華奧會提供）
五、甘家葳

甘家葳闖進杭州亞運拳擊男子71公斤級賽金牌戰，不過因為4強賽見紅，在金牌戰經過官方過磅及體檢後，遭大會醫師認定因左眼過於腫脹體檢未過，因此無法出賽決賽，無緣挑戰相隔65年的金牌，以銀牌作收。不過即便如此，甘家葳仍取得巴黎奧運門票，他也表示「會繼續努力拚戰奧運奪牌」。

▲杭州亞運拳擊項目，台灣好手甘家葳比賽中受傷，出現流血情況，最終金牌戰體檢未過，收下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運拳擊項目，台灣好手甘家葳比賽中受傷，出現流血情況，最終金牌戰體檢未過，收下銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

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