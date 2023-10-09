亞運「中華隊哪個賽事最可惜」？強奪19金仍有遺憾　眾人公認這項

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尋求羽球女單衛冕的好手戴資穎在16強賽碰頭日本「羽球美少女」大堀彩，結果最後以16：21、14：21直落二輸球，無緣挑戰女單衛冕，亞運在16強止步，讓外界感到意外。
戴資穎賽後沒有受訪，不過也在IG上發文表示「對於自己今天的表現感到很失望…也很抱歉辜負了大家的期待，我想我需要克服和解決的難題，在於自己」獲得大批球迷的鼓勵！不過沒能在自己最後一屆亞運奪下一面獎牌，對球迷、小戴來說還是有些可惜的。
二、郭婞淳
本屆亞運郭婞淳有傷在身，挺舉部分，郭婞淳第1次試舉122公斤，雖然順利舉起，但右大腿不適，最後再挑戰128公斤時失敗，加上抓舉101公斤，以總和227公斤收下銅牌。郭婞淳在賽後訪問時表示「右腿是在熱身挑戰120公斤時候弄到，但賽前訓練時就有點不舒服」。
受訪到一半，郭婞淳也忍不住落淚表示「因為沒有達到原本預期的成績，加上不確定下一屆會不會出賽，希望每次都能夠表現好一點」。雖然這次僅能拿下銅板，不過接下來巴黎奧運郭婞淳也努力備戰，她也期許自己能夠在每場比賽都能維持一定成功率，再為中華隊以及自己拚一面獎牌。
三、中華隊棒球
本屆亞運中華隊以分組第1之姿、4連勝晉級金牌戰，甚至在超級循環賽時還以4：0完封韓國，結果到金牌戰時擋不住韓國攻勢，最後0：2惜敗奪銀。由於本屆賽事中華隊氣勢勢如破竹，不少人看好有望奪金，沒想到最後仍不敵韓國隊，是本屆賽事讓不少球迷覺得最可惜的項目。
亞洲棒總會長暨中華棒協理事長辜仲諒也全程觀賽，對於中華隊與金牌失之交臂感到惋惜，他表示「中華隊的陣容不輸韓國，不論是職業或業餘選手，回去再好好練習，未來面對150公里以上的快速球，別再漏氣，下次對戰韓國隊，我們再討回來！」
四、林昀儒、陳思羽
杭州亞運桌球項目，台灣桌球一姊鄭怡靜帶傷出征，在女團16強賽摔倒，導致腰傷和膝傷加劇，先退出女團8強賽，接著也退出和黃彥誠搭擋出戰的混雙；後來世界排名第5、大會混雙第4種子的林昀儒以及陳思羽，對上泰國組合THA SANGUANSIN Phakpoom／PARANANG Orawan，最終以爆冷吞敗，無緣16強，本屆賽事桌球混雙發揮受侷限，相當可惜。
五、甘家葳
甘家葳闖進杭州亞運拳擊男子71公斤級賽金牌戰，不過因為4強賽見紅，在金牌戰經過官方過磅及體檢後，遭大會醫師認定因左眼過於腫脹體檢未過，因此無法出賽決賽，無緣挑戰相隔65年的金牌，以銀牌作收。不過即便如此，甘家葳仍取得巴黎奧運門票，他也表示「會繼續努力拚戰奧運奪牌」。
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