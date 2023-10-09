布拉萬颱風又大又強！國慶「3縣市」防大雨　下週恐又有新颱風

害怕小孩性早熟　名醫破解4大迷思：雞身上「3部位」少吃

▲擔心小孩「性早熟」，名醫破解4大迷思，建議減少攝取雞身上「3部位」。（示意圖／ShutterStock）
▲擔心小孩「性早熟」，名醫破解4大迷思，建議減少攝取雞身上「3部位」。（示意圖／ShutterStock）

NOWnews／綜合報導

小朋友太早發育，是許多父母擔心的問題，尤其高熱量的速食流行，讓性早熟病例愈來愈多，也因此產生不少迷思，例如多吃雞肉會怕引發性早熟，或出現性徵就再也長不高等。為加強民眾認知，國泰綜合醫院小兒科主任級主治醫師侯家瑋整裡出幾個常見迷思並解惑，期盼更多爸媽能安心陪伴孩子健康長大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌迷思一：兒童吃雞肉會導致性早熟？
因為網傳某些肉雞會施打人類生長激素，但其實人類生長激素很貴，成本遠比雞隻高，這完全不符成本，現在雞長好都是靠優質的品種與飼料選擇，不過雞的皮下脂肪、雞屁股、雞睪丸可能含有性荷爾蒙，吃的時候可以去掉，以降低身體負擔。

▲有網友抱怨，到路邊燒烤攤買了30串，結帳的價格卻比平常貴540元。（示意圖／取自 pixabay ）
▲雞屁股、雞睪丸可能含有性荷爾蒙。（示意圖／取自 pixabay ）
📌迷思二： 第二性徵出現就無法長高？
多數孩子經過門診評估、定期追蹤發育速度後，多半可正常成長，只要控制及均衡飲食、加強跳高運動即可，不需過度治療。每人發育本來就有早有晚，發育早和長不高沒有絕對的聯，孩子會否繼續長高，得由骨齡檢測結果來判斷。 

📌迷思三：性早熟會遺傳？
這答案倒是肯定的，發育是孩童成長一部分，發育快或慢與遺傳息息相關，常為顯性遺傳，不限定是父傳子或母傳女；若孩子發育較早，家長不妨想想自己經驗，若親子都有這樣的體質，就不需太擔憂，可先觀察並定期追蹤孩童骨齡。

但注意少吃富含雌激素的食物如山藥、蜂王乳、雞皮、雞屁股等，或富含雄性素的雞睪丸， 因其體質對性荷爾蒙的反應可能相對更強，也要減少油炸及甜食以防過胖。 

📌迷思四：注意飲食就不會性早熟？
其實不然，除了飲食、遺傳因素外，還要考慮生活中無所不在的環境荷爾蒙，例如常吃的美食四神湯內有山藥，家中含香氣的各種用品，包括乳液、精油、洗髮精、沐浴乳、面霜、修護霜等，也可能含有雌激素，還是要注意。

侯家瑋表示，性早熟有多種原因，影響發育時程的主因還是遺傳，家長應協助孩子均衡飲食、多運動、少吃油膩食物及甜食，並提防環境荷爾蒙，小朋友的青春期就不會過早啟動。

▲甜食會拖垮身體代謝。（圖／pixabay）
▲小孩應少吃油膩食物及甜食。（圖／pixabay）
🟡性早熟注意事項

📍飲食控制，避免富含性荷爾蒙的食物，例如雞皮、雞屁股、雞睪丸、山藥、蜂王乳等。

📍營養均衡攝取，多運動。

📍盡量少吃甜食、高油食物。 

📍要認識且避開可能含有塑化劑、環境荷爾蒙的生活用品。

📍經醫師評估為可能的性早熟孩童，需定期追蹤骨齡、生長速率曲線。有需要可抽血檢驗性荷爾蒙濃度，並安排骨盆腔超音波檢查。 

📍醫師若估計可達合理成人身高，不必藥物治療。

肚子大容易腦萎縮！1.5萬人血淋淋證明　快吃「10大護腦食物」

中風前常爆「這小病」！24小時內沒事卻埋雷　1周倒下去機率飆12%

年輕人耳機使用不當！「耳塞式」更傷聽力　名醫1招護耳

搭飛機每次都水腫！拖鞋也穿不下　醫教簡單1招測多嚴重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞