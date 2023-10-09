害怕小孩性早熟　名醫破解4大迷思：雞身上「3部位」少吃

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因為網傳某些肉雞會施打人類生長激素，但其實人類生長激素很貴，成本遠比雞隻高，這完全不符成本，現在雞長好都是靠優質的品種與飼料選擇，不過雞的皮下脂肪、雞屁股、雞睪丸可能含有性荷爾蒙，吃的時候可以去掉，以降低身體負擔。
📌迷思二： 第二性徵出現就無法長高？
多數孩子經過門診評估、定期追蹤發育速度後，多半可正常成長，只要控制及均衡飲食、加強跳高運動即可，不需過度治療。每人發育本來就有早有晚，發育早和長不高沒有絕對的聯，孩子會否繼續長高，得由骨齡檢測結果來判斷。
📌迷思三：性早熟會遺傳？
這答案倒是肯定的，發育是孩童成長一部分，發育快或慢與遺傳息息相關，常為顯性遺傳，不限定是父傳子或母傳女；若孩子發育較早，家長不妨想想自己經驗，若親子都有這樣的體質，就不需太擔憂，可先觀察並定期追蹤孩童骨齡。
但注意少吃富含雌激素的食物如山藥、蜂王乳、雞皮、雞屁股等，或富含雄性素的雞睪丸， 因其體質對性荷爾蒙的反應可能相對更強，也要減少油炸及甜食以防過胖。
📌迷思四：注意飲食就不會性早熟？
其實不然，除了飲食、遺傳因素外，還要考慮生活中無所不在的環境荷爾蒙，例如常吃的美食四神湯內有山藥，家中含香氣的各種用品，包括乳液、精油、洗髮精、沐浴乳、面霜、修護霜等，也可能含有雌激素，還是要注意。
侯家瑋表示，性早熟有多種原因，影響發育時程的主因還是遺傳，家長應協助孩子均衡飲食、多運動、少吃油膩食物及甜食，並提防環境荷爾蒙，小朋友的青春期就不會過早啟動。
🟡性早熟注意事項
📍飲食控制，避免富含性荷爾蒙的食物，例如雞皮、雞屁股、雞睪丸、山藥、蜂王乳等。
📍營養均衡攝取，多運動。
📍盡量少吃甜食、高油食物。
📍要認識且避開可能含有塑化劑、環境荷爾蒙的生活用品。
📍經醫師評估為可能的性早熟孩童，需定期追蹤骨齡、生長速率曲線。有需要可抽血檢驗性荷爾蒙濃度，並安排骨盆腔超音波檢查。
📍醫師若估計可達合理成人身高，不必藥物治療。