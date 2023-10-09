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住飯店月花1.5萬「免水電+專人打掃」！2類人適合超爽　隱憂曝光

▲網友討論飯店包月的價格與CP值，感嘆現在房價太高，不如花錢住得舒適不要買房。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲網友討論飯店包月的價格與CP值，感嘆現在房價太高，不如花錢住得舒適不要買房。（示意圖／翻攝自pexels ）

記者張嘉哲/綜合報導

一般來說，飯店旅宿對於大眾來說，僅是出遊時住宿的地點，頂多就是兩三個晚上的事情，但你是否想過，如果能長期住在飯店內的感覺如何？隨著台灣房價高漲，買一棟房子一個月貸款三、四萬都已經是基本的事情，就有網友發揮創意表示，如果月租飯店房間的話，豈不是有人幫忙打掃又不用水電費，舒適度超高，根本就不需要買房啊？

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有網友在臉書社團「靠北住宿2.0」貼文指出「為何租屋族不要每天住飯店？每天都有專人打掃，一個月一萬五，你幹嘛要買房？不用怕房東趕你，不用繳管理費、水費、電費、第四台費用、房屋稅、地價稅等等，根本就不用買房了」。也有網友在「Dcard」分享月租飯店問到最便宜有1萬3，中間價格大約1萬5至2萬，好奇有沒有人也是這樣月租飯店過活。

▲飯店是旅遊時會居住的地方，但你是否想過，以月租的方式長期住在飯店內呢？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲飯店是旅遊時會居住的地方，但你是否想過，以月租的方式長期住在飯店內呢？（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「很多飯店都有包月，但現在價格都不便宜了」、「我之前也有問過台北市的飯店，有的有包含打掃呦，只是可能不是每天」、「有些不是每天打掃，朋友住一個月17000的，覺得還不錯」、「我現在就是住月租飯店，15000含打掃/1週，含水包電，品質超級不錯」、「台灣房價高到令人懷疑人生，月租飯店真的爽，上班族或者學生合租來說都很適合」。

▲台灣有不少旅宿業者有推出「月租優惠」的方案，不過價格落差區間非常大。（圖／Mrhost官網）
▲台灣有不少旅宿業者有推出「月租優惠」的方案，不過價格落差區間非常大。（圖／Mrhost官網）
然而事實上，《NOWnews》記者也實際上網查詢雙北包月飯店的服務，發現有許多旅宿業者有推出包月的服務，價格發現從9千多元至至4萬元都有，價格落差非常大，如果是便宜的價格來看，確實比有些在雙北租房來得便宜，但如果是高檔一點的月租金額的話，要跟買房比的話則是看坪數以及所在位置，划算不划算得自己評估。

不過，探究過去有不少旅宿業主推出這種月租方案的原因，是因為過去三年受到疫情影響，店家沒生意才推出這種「限時方案」，畢竟還是旅宿還是營業場所，「可變的因素太多，哪天住到一半被趕出來，都不意外」；另外則是就算能夠長住，等到年老時也是無殼蝸牛，業者不見得願意再承租，自己很可能無家可歸，這也是其一隱憂。最後則是「空間大小受限」，即便住到月租4萬的豪華飯店，空間也可能遠不及房貸一個月4萬的房子。

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