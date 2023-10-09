住飯店月花1.5萬「免水電+專人打掃」！2類人適合超爽　隱憂曝光

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「很多飯店都有包月，但現在價格都不便宜了」、「我之前也有問過台北市的飯店，有的有包含打掃呦，只是可能不是每天」、「有些不是每天打掃，朋友住一個月17000的，覺得還不錯」、「我現在就是住月租飯店，15000含打掃/1週，含水包電，品質超級不錯」、「台灣房價高到令人懷疑人生，月租飯店真的爽，上班族或者學生合租來說都很適合」。
然而事實上，《NOWnews》記者也實際上網查詢雙北包月飯店的服務，發現有許多旅宿業者有推出包月的服務，價格發現從9千多元至至4萬元都有，價格落差非常大，如果是便宜的價格來看，確實比有些在雙北租房來得便宜，但如果是高檔一點的月租金額的話，要跟買房比的話則是看坪數以及所在位置，划算不划算得自己評估。
不過，探究過去有不少旅宿業主推出這種月租方案的原因，是因為過去三年受到疫情影響，店家沒生意才推出這種「限時方案」，畢竟還是旅宿還是營業場所，「可變的因素太多，哪天住到一半被趕出來，都不意外」；另外則是就算能夠長住，等到年老時也是無殼蝸牛，業者不見得願意再承租，自己很可能無家可歸，這也是其一隱憂。最後則是「空間大小受限」，即便住到月租4萬的豪華飯店，空間也可能遠不及房貸一個月4萬的房子。