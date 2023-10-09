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隔空交火！被吳欣岱批評　高嘉瑜反擊轟：說謊、扯綠後腿、媚共紅

▲民進黨立委高嘉瑜反擊吳欣岱。（圖／記者潘千詩攝，2023.10.05）
▲民進黨立委高嘉瑜反擊吳欣岱。（圖／記者潘千詩攝，2023.10.05）

記者陳佩君／台北報導

針對台灣基進立委參選人吳欣岱今（9）日批評，民進黨立委高嘉瑜吃盡本土派好處一事，高嘉瑜下午回擊說，打著本土派的名號、占盡本土派的便宜，住在高雄卻沒在內湖南港耕耘，就想靠著「本土派」拿選票的人，不就是吳欣岱自己嗎？

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吳欣岱今批評，內湖南港才不是藍大於綠，中間選民和尚未被固著的地方勢力是很多的，而這邊的本土派前輩們一直都很辛苦，選上要靠加倍努力，但就是因為這樣，更不能容忍一個吃盡本土派好處，當選後卻助長這種風氣的人。

對此，高嘉瑜表示，她的選票都是長期在地方努力耕耘而來，一個被公督盟、司法、正義、動物權益等各種具有強大公信力的公正社會團體，屢屢評鑑為優秀立委的高嘉瑜 ，在立法院問政、質詢，為民眾爭取權利、為弱勢保護不遺餘力的立委，一再被吳欣岱批評的一文不值，甚至連「在黨意跟民意之間，一再選擇民意而非黨意」都能拿來攻擊。

高嘉瑜提到，何況民進黨主席賴清德，除了參選新人外，目前就只有支持高嘉瑜、幫高嘉瑜，「感謝賴清德願意對港湖民眾表達對高嘉瑜的誠摯相挺，這是可以查證的事實，更是一個客觀的事實，沒想到，平常什麼都敢亂拗硬掰的吳欣岱，竟連對賴清德的事，一樣敢對媒體公然說謊！吳欣岱對媒體聲稱『賴清德幾乎每個立委都有給錄音』，這是完全、徹底的嚴重說謊，目的是騙過媒體、再透過媒體報導欺騙民眾！」

高嘉瑜批評，吳欣岱什麼都能巧言狡辯，例如根本不顧台灣隊立院席次、做著保送國民黨的行徑卻說自己本土派。她說，民進黨才是綠色，基進本來是紅色，「但吳欣岱用行動堅持保送國民黨，所以吳欣岱現在不是基進紅，已經是媚共紅了！」「擺明扯民進黨後腿的吳欣岱，請問妳的大局在哪裡？還是要拉下民進黨，實現共產黨的大局」？

高嘉瑜稱港湖藍大於綠　吳欣岱反酸拿扇子唱歌「吃盡本土派好處」

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