隔空交火！被吳欣岱批評　高嘉瑜反擊轟：說謊、扯綠後腿、媚共紅

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對此，高嘉瑜表示，她的選票都是長期在地方努力耕耘而來，一個被公督盟、司法、正義、動物權益等各種具有強大公信力的公正社會團體，屢屢評鑑為優秀立委的高嘉瑜 ，在立法院問政、質詢，為民眾爭取權利、為弱勢保護不遺餘力的立委，一再被吳欣岱批評的一文不值，甚至連「在黨意跟民意之間，一再選擇民意而非黨意」都能拿來攻擊。
高嘉瑜提到，何況民進黨主席賴清德，除了參選新人外，目前就只有支持高嘉瑜、幫高嘉瑜，「感謝賴清德願意對港湖民眾表達對高嘉瑜的誠摯相挺，這是可以查證的事實，更是一個客觀的事實，沒想到，平常什麼都敢亂拗硬掰的吳欣岱，竟連對賴清德的事，一樣敢對媒體公然說謊！吳欣岱對媒體聲稱『賴清德幾乎每個立委都有給錄音』，這是完全、徹底的嚴重說謊，目的是騙過媒體、再透過媒體報導欺騙民眾！」
高嘉瑜批評，吳欣岱什麼都能巧言狡辯，例如根本不顧台灣隊立院席次、做著保送國民黨的行徑卻說自己本土派。她說，民進黨才是綠色，基進本來是紅色，「但吳欣岱用行動堅持保送國民黨，所以吳欣岱現在不是基進紅，已經是媚共紅了！」「擺明扯民進黨後腿的吳欣岱，請問妳的大局在哪裡？還是要拉下民進黨，實現共產黨的大局」？