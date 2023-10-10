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《賀瓏夜夜秀》預告見「總統候選人」！投票前場次搶翻　觀眾超嗨

▲單口喜劇演員賀瓏接下全新一季《夜夜秀》的主持棒，讓不少觀眾相當期待。（圖 / 三立提供）
▲單口喜劇演員賀瓏接下全新一季《夜夜秀》的主持棒，讓不少觀眾相當期待。（圖 / 三立提供）

記者張嘉哲/綜合報導

薩泰爾娛樂強檔脫口秀節目《夜夜秀》即將回歸，首場將在10月底開錄，日前也公布全新一季的主持人，就是由單口喜劇演員賀瓏接下主持棒，節目名稱也從《博恩夜夜秀》改為《賀瓏夜夜秀》，讓不少觀眾相當期待。而由於在預告片中，出現幾位總統候選人的照片，不少觀眾瘋猜至少會有1至2位候選人會登台，在靠前的幾集票房早已經完售，顯見《夜夜秀》人氣之夯。

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近幾年賀瓏不僅在脫口秀圈耕耘有一番成績，也在電視節目包括《大嘻哈時代2》主持群、《全明星辯論會》都有不錯的表現，這次擔綱接下最新一季《夜夜秀》的主持人，賀瓏也坦言「很興奮但也充滿不安，期許自己要更努力來勝任這個角色」。過去在夜夜秀只是擔任博恩的助手，如今獨挑大梁，賀瓏又會如何呈現節目，讓觀眾非常期待。

▲全新一季《夜夜秀》即將登場，本季主持人由單口喜劇演員賀瓏接下。（圖/薩泰爾娛樂提供）
▲全新一季《夜夜秀》即將登場，本季主持人由單口喜劇演員賀瓏接下。（圖/薩泰爾娛樂提供）
而《夜夜秀》除了過去知名經典單元「欸！」、「新聞亂報」受到大眾歡迎之外，節目組邀請來的訪談成員也是常常引起討論，像是過去韓國瑜、蔡英文、柯文哲都曾經上過該節目，韓國瑜單集更是創下803萬的高點擊率，讓《夜夜秀》打出口碑以及知名度。而這次賀瓏的加入，也預告會有全新單元，希望全新一季能夠有不同的火花。

▲全新一季《夜夜秀》節目首場票券已經搶光。（圖/KKTIX官網）
▲全新一季《賀瓏夜夜秀》節目首場票券已經搶光。（圖/KKTIX官網）
而隨著總統大選越來越接近，加上預告片出現總統候選人的照片，不少《夜夜秀》忠實觀眾認為，在靠前的幾次錄影，肯定會有至少1至2位總統候選人會當嘉賓，於是像是10/28、11/4前兩場的門票都已經銷售一空。對於總統大選候選人會不會依照順序上節目？薩泰爾娛樂表示，嘉賓人選不排斥任何合作可能，《夜夜秀》的目標是成為中文喜劇市場中將社會議題與娛樂完美結合的指標性節目，強勢問鼎明年的金鐘獎。


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