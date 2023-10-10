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國慶典禮開場表演超猛！「建中樂旗聯隊」起底　世界第二影片曝光

▲建中樂旗聯隊在國慶典禮上擔綱開場表演，精彩演出博得滿堂彩。（圖/記者陳明中攝）
▲建中樂旗聯隊在國慶典禮上擔綱開場表演，精彩演出博得滿堂彩。（圖/記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今（10）日迎來國慶日，國慶大典一大早就盛大舉行，本屆表演陣容亮點非常多，除了東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」、美國加州洛杉磯分校棕熊行進樂隊「純金之聲」來台演出之外，其中在開場表演的「建中樂旗聯隊」也吸引到民眾眼球，不少人好奇「建中樂旗聯隊」的來歷，實際上，他們可是台灣之光，過去曾在多個音樂國際賽事上斬獲相當優秀的成績喔！

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建國中學樂旗聯隊今年擔任112年國慶表演擔綱開場演出，（9）日先在兩廳院前廣場，與海軍官校鼓號樂隊、日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、美國UCLA棕熊行進樂隊交流表演，就引起不少民眾關注。今（10）日又在開場表演上完美演出，博得滿堂彩。

▲建中樂旗聯隊在國慶典禮上擔綱開場表演，精彩演出博得滿堂彩。（圖/記者陳明中攝）
▲建中樂旗聯隊在國慶典禮上擔綱開場表演，精彩演出博得滿堂彩。（圖/記者陳明中攝）
事實上，2022年建國中學樂旗隊與未入學學弟、已畢業學長、北一女中等友校組成的「建中樂旗聯隊」，遠赴荷蘭參加四年才舉辦一次的世界音樂大賽（World Music Contest，WMC），最終以92.23分拿下戶外行進管樂項目中的甲組季軍，與亞軍僅差0.63分。

而今年他們更上一層樓！「建中樂旗聯隊」由44位建中學生、北一女中、景美女中等17校共70位學生組成，參加7月底2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships），結果勇奪榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍殊榮，除此之外在街道遊行比賽（Street Parade）獲得總冠軍，雙冠雙亞的好成績享譽國際。

▲建中樂旗聯隊在國慶典禮上擔綱開場表演，精彩演出博得滿堂彩。（圖/記者陳明中攝）
▲建中樂旗聯隊在國慶典禮上擔綱開場表演，7月隊史才剛拿下世界樂旗大賽第二名殊榮。（圖/記者陳明中攝）
在「建中樂旗隊」的YouTube頻道也上傳本屆「2023 WAMSB世界樂旗大賽」的決賽演出，整齊劃一的步伐以及編曲，讓他們以隊史最高分 95.861 獲得亞軍（2nd place）。


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