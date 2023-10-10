教育部少子化廣告被傳「預算300萬」！男主角發聲 3年內幕全說了
教育部在9月時推出一支「0-6歲國家一起養」宣傳廣告，影片內容卻充滿爭議性，網路傳出這三部曲影片「預算為300萬」。對此，飾演「買公仔」年輕爸爸的男演員王捷仟，也在臉書上分享「拍攝3年」的心路歷程與預算內幕。
記者潘毅/綜合報導
教育部在9月時推出一部支「0-6歲國家一起養」宣傳廣告影片，沒想到內容卻引發爭議，因為劇情中的年輕爸爸，拜託媽媽代收「公仔」包裹，但媽媽卻自作主張將錢挪去買「更有用」的育兒用品，引發年輕世代不滿，教育部已將該廣告下架，部長潘文忠也親上火線道歉。
事件持續延燒，演員王捷仟James昨（9）日在臉書發文：「覺得誇張，排完戲看到自己的臉出現在各大媒體與政治人物的首頁或版面上。還接到廣告導演打來安撫的電話，真的謝謝他」。王捷仟坦言，其實自己也沒有特別的感受，就單純按照腳本演出而已，「會被炎上成這樣大概也是我們真的有演出那個情境，那也算對我們表演上的肯定吧。」
王捷仟也提到，自己看到網路上說這支廣告預算有三百萬，「好希望這是真的喔。這個系列拍了三年，一年一支。三年加起來都沒有這麼多（頂多只有十分之一吧）。」
王捷仟也笑稱，若教育部有種一點，請原班人馬再拍一支，好好講這件事情，把這個公關危機變轉機。不過他也自嘲，應該不可能啦，聽說三支影片都直接刪除下架了。王捷仟最後也表示，「總之，覺得很神奇。以及從沒想過我人生代表作是「『0-6歲國家一起養』。」