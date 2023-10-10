亞運後記／文字記者幾秒的激情　杭州亞運採訪故事從楊勇緯談起　

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回顧杭州亞運，必須先從楊勇緯的史上第100金談起，這不僅是一個里程碑，也是本屆亞運最完美的序曲。
賽前無論是媒體或是台灣人民，都把隊史亞運第100面金牌，寄託在最早出賽的楊勇緯身上，背負國人的期望，可想而知楊勇緯壓力有多大。其實賽前去採訪柔道隊訓練，就感受到一股與往常不一樣的氛圍，不過楊勇緯仍維持一貫的招牌微笑，面對採訪僅簡單地回應，「努力做到最好，不留遺憾。」
兩日後楊勇緯攀上生涯巔峰，不再「銀」恨，拿下金牌的瞬間，他淚灑杭州蕭山臨浦體育館，但這次的淚水是喜悅，而非遺憾，也是壓力釋放，因為他真的辦到了，只有他知道有多麼的不容易。
這面金牌給了中華代表隊一劑強心針，隔日四屆亞運老將柔道連珍羚也如願摘金，跪地痛哭。賽後她跟記者說，「楊勇緯激勵了我，昨天看他哭成這樣，還想說有那麼誇張嗎?但等自己拿到金牌，才真正體會，這份激動和感動真的無法壓抑，我也哭到不行。」
記者在採訪過程中，也隨著中華隊的表現高低起伏，記得連珍羚金牌戰碰上從來都沒有贏過的日本選手玉置桃，台灣媒體屏氣凝神，在黃金計時賽判定獲勝的瞬間，大家都忍不住握拳歡呼，與日本的媒體行程強烈的對比。
不過文字記者的開心和感動通常只有幾秒鐘，下一刻就是趕快回到電腦旁發即時新聞，之後飛奔到混合採訪區，進行賽後訪問，這就是我們工作的日常。
經歷前兩天柔道隊的金牌時刻，中華隊陸續有獎牌進帳，而每一面獎牌背後都有感人的故事，像是網球選手莊吉生在場上看到媽媽化身的蝴蝶來加油，滑輪溜冰天才少女洪筱晴把對父親的思念放入表演曲目中，拳擊甘家葳壓抑母喪情緒站上擂台，都觸動著記者的內心。
有選手享受著奪牌的甜美時光，也有選手落下遺憾的淚水，幾家歡樂幾家愁，這也是體育運動不可避免的現實，因為沒有永遠的贏家。
昔日羽球球后戴資穎在16強就提前出局，舉重女神郭婞淳帶傷上陣，她們都未能完成連霸，但無論結果如何，他們都還是台灣的驕傲。在採訪過程中看到她們落寞的神情，記者做好採訪工作之餘，仍會安慰幾句，給予打氣，也相信明年巴黎奧運絕對能東山再起。
杭州亞運會落幕，但台灣運動員的精采故事仍會持續推出新篇章，無論最終有沒有站上頒獎台，都值得給予掌聲和喝采。
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