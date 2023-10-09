亞運後記／中華隊梅花徽章超搶手　3X3男籃逆轉奪金最讓人有感觸

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杭州亞運場館、硬體設備準備用心 場館與場館之間的移動是大工程
這次亞運在杭州舉辦，由於兩岸之間特殊的關係，因此台灣和中國都對此十分關注。純以場館的硬體設備來說，這次主辦方的籌備確實無可挑剔，不少選手稱讚使用起來舒適，服務人員也主動幫忙解決要求，盡量讓選手、教練、隨隊人員和媒體能夠完成比賽和各自的工作。
唯一比較麻煩的是，場館之間的距離相當遠，而且彼此之間沒有固定通車，必須坐回媒體中心（MMC）在轉車前往，這樣一來一往常常需要花2-3個小時。而在前幾天賽程還很緊湊時，各家媒體常常一天要跑3個以上的場館，不得不選擇自己叫計程車前往，多出一筆不小的消費。
所幸當地為了保持賽會期間的交通順暢，在杭州以及各周邊城市實施限行，僅有大會巴士以及特定接駁車輛得以通行，因此沒有塞車和因為移動而趕不上行程的問題。
與各國工作人員、媒體交流情報 中華隊梅花旗徽章超搶手
對於許多媒體來說，這次亞運十分忙碌，其實沒有太多放鬆的時刻。休息時的少數消遣就是和其他國家的媒體交流，以及交換彼此代表隊的徽章。
除了一些八卦和茶餘飯後的話題之外，彼此交換所知的情報也是必要的，像是戴資穎在本屆羽球女子單打賽事爆冷出局，一些日本記者訪問完大堀彩後，也過來關心小戴的狀況，詢問她是不是身上有傷。
至於徽章方面，中華代表團在1980年代後參與國際運動賽事均以「梅花旗」作為標誌，造型獨特、也有美感。各國記者、甚至是大會工作人員都會主動過來換，十分搶手。甚至還有專門收集的人表示，願意用珍貴的歷代奧運徽章一次來換多個。
選手場下真情流露 3X3男籃奪冠有如作夢一般
這一次亞運近距離採訪選手在國外征戰，也讓人見到他們私底下真情流露的一面，35歲柔道老將連珍羚在亞運擊敗日本宿敵玉置桃、圓夢奪金，賽後痛哭宣洩情緒；拳擊好手甘家葳浴血奮戰，拿下銀牌紀念亡母；滑輪溜冰選手黃玉霖前一天因為爭議判決而失去名次，隔天仍不放棄衝刺壓線、逆轉擊敗韓國奪金——這些珍貴又充滿情緒的時刻，讓不少記者都為之動容。
而對於筆者來說，最有感觸的應該還是3X3中華男籃逆轉卡達奪金的那一刻，卡達球員的平均身高幾乎比中華隊球員高上10公分，現場的直觀感受又更明顯，開賽陷入0:5落後之後，其實不少人都陷入絕望的情緒當中。
但是場上的4名台灣小將並沒有放棄，積極爭搶強權、更難能可貴的是靈活改變戰術，連續開了多次後門，努力將比分追近，也讓卡達選手感受到壓力。
比賽最後階段，汪哲宇補籃得手、江均果斷切入，讓雙方形成平手，林信寬取得犯規站上罰球線時，現場記者幾乎都屏氣凝神，但手上的工作卻也不能停下來。最後這位新科職籃狀元穩穩罰進兩球，率隊取勝，球場內的觀眾不分國界、爆出如雷歡呼聲。
台灣男籃在國際賽上很少有冠軍機會，這次雖然是3X3項目，但在亞運賽會以小搏大、真的讓人揚眉吐氣。
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