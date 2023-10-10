台灣人買東西「1習慣」超級可愛！日本型男YTR狂讚：打到我的心了
每個國家都有不同的生活習慣與文化，但這些自己看似普通的行為，在外國人眼中卻是十分新奇！近期日本YouTuber「Bachi周秉志」就表示，自己觀察到台灣人買東西獨有的「1習慣」簡直太可愛，理由曝光也引發網友討論。
記者潘毅/綜合報導
日本YouTuber「Bachi周秉志」飛來台灣讀書，時常在頻道上分享在台灣的有趣所見所聞。近期他在一部短影片中提到「你們台灣人可能不會發現你們自己多可愛」，因為他發現台灣人在買東西後，不管對方是不是認識的人，都一定會說「掰掰」這句話。
「我沒了，超級可愛！真的超級可愛、暈了」，周秉志解釋：「日本也有這個掰掰文化，但是在跟台灣有點不一樣。日本人習慣中，通常使用掰掰的對象通常是跟自己很熟的人，不會跟不認識的人或店員說掰掰，且掰掰通常是小朋友的用詞」。
因此當周秉志剛來台灣時，常常被這個掰掰文化觸動內心「超級可愛！打到我的心了。」不少台灣網友看完也驚訝表示：「沒想過原來掰掰這麼可愛」、「去跟店員說掰掰+揮手…原來這是台灣人才會做的事」、「昨天搭捷運，有一對老夫妻來問我路，我也下意識的說了掰掰」、「會日文留學後，回國才發現說拜拜很可愛」。