明年「剩1天補班」有連假！這類人超吃虧 眾點名1產業最慘
隨著國慶連假結束，這也意味著今年的補班換連假的日子正式結束，而由於今年補班彈性調整連假的日子眾多，引起民怨，於是行政院先前拍板決議，在明年僅有春節一週需要補班，其他連假則是直接沒有調整。對此，就有網友熱議「明年沒有補班日也沒有連假了，大家開心嗎？」貼文引發熱議，結果意外發現原本不用補班的人最虧，但是短期連假的消失，恐怕會影響國旅業不少。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「政府大概是被民眾抱怨到害怕了，大家抱怨補班日，所以政府就改成沒有補班日，這樣萬一還是有怨言怎辦？有連假還是比較好安排出遊，你說自己請特休，但是小孩的課根本沒有特休啊，連假是大家一起休假的日子，現在什麼都沒了啦！」
貼文一出，不少人還是樂見這樣的情況「想休假自己安排，連假不用再人擠人！超爽」、「才不要全國都在休...擠死」、「補班換連假根本瞎操作！這樣再也不用人擠人，超棒的」、「超開心，我一年特休30天，直接不用跟大家擠」；然而也有不少苦主出面哀嚎「我們公司不用補班.....少了好多假超虧」、「我們公司不補班+1，好幾天假就不見了」、「對於不用補班的公司來說，少彈性一次，等於勞工少兩天假，超虧的」。
而也有不少人認為，不會有太多人因為想放連假而浪費特休，特休通常讓給出國使用，如果運用在節日連休也會飛出國，不會選擇在國內旅遊「這樣改國旅先再見了吧，大家特休要放當然是出國啊」、「國旅節日吃不到人潮了，會特別請假去國旅的人肯定不多」、「沒有國定連假，國旅少吃很多三天兩夜的遊客」。
根據行政院人事行政總處公布，2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況。