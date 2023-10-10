顧不了BLACKPINK續不續約了！YG救火宣布：BABYMONSTER 11月出道
南韓四大經紀公司之一的「YG娛樂」，因為金雞母BLACKPINK續不續約所苦，連日股價大跌；近期他們似乎放棄Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的個人合約，僅希望簽成團體合約，把BLACKPINK的IP留在「YG娛樂」；便把重心轉放在新女團BABYMONSTER身上，今（10）日也宣布BABYMONSTER確定11月出道。
記者陳雅蘭／綜合報導
BABYMONSTER是「YG娛樂」繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體。BABYMONSTER由3位韓國籍成員Ahyeon、Haram、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，卻因團體品質問題，決定推遲至11月。
「YG娛樂」表示BABYMONSTER將於10月底開拍新歌MV，確定11月出道。YG為了BABYMONSTER的出道曲，多次找了海外著名作曲家和YG製作人合作，收集完整度更高的歌曲，YG表示：「為了最佳結果，非常慎重的選擇主打歌，所以出道時間比當初所說的9月稍微晚了一點，希望大家諒解。BABYMONSTER成員們已經開始練習主打歌的舞蹈了，她們將於本月底左右拍攝MV。」
BABYMONSTER尚未出道，但官方YouTube已有312萬人訂閱，公開的幕後花絮、練習生影片觀看數累積至今4.5億；IG也有339萬人追蹤，人氣不容小覷。