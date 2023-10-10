Rosé參戰《乘風破浪的姐姐5》消息傳開！BLACKPINK續約出現危機
中國知名音樂實境秀《乘風破浪的姐姐》系列節目廣受好評，第四季（乘風2023）7月才播畢，就傳出第5季的參賽名單已選定，其中還包含BLACKPINK成員Rosé（朴彩英），消息立刻在微博傳開，登上熱搜。
記者陳雅蘭／綜合報導
《乘風破浪的姐姐》每每在開播前，總是會先「外流」參演名單，往往名單的可信度極高；這次則傳出Rosé有望參賽第5季，令不少網友為之瘋狂：「真的假的？」但有人認為Rosé不到30歲，稱不上「姐姐」，參加機率極低，「邀請的話我是信，但不可能會去」、「我真的不相信請得動BLACKPINK」。
BLACKPINK目前不論是個人合約、團體合約動向仍不明；但Lisa近期彷彿「沒人管得動」，更不顧外界批評聲浪，毅然決然登上巴黎瘋馬秀舞台的動作來看；加上《乘風破浪的姐姐》每一季幾乎都有韓國明星參戰，Rosé開拓中國市場的機會不無可能。
除了Rosé傳出受邀，《乘風破浪的姐姐3》的班底、前「少女時代」成員鄭秀妍（Jessica）的妹妹鄭秀晶（Krystal）、「鐵肺歌姬」Ailee等南韓歌手，也都出現在《乘風破浪的姐姐5》歌手名單上。