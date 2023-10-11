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雙十國慶煙火太早放！盤點5大國慶出包　戰機曾爆擦撞：2飛官殉職

▲2023台中國慶焰火提早20分鐘施放挨轟。《NOWnews今日新聞》盤點歷年5場國慶出包事件。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
▲2023台中國慶焰火提早20分鐘施放挨轟。《NOWnews今日新聞》盤點歷年5場國慶出包事件。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）

記者徐銘穗/綜合報導

今（2023）年雙十國慶煙火昨（10）晚在台中中央公園登場，不過，原定8時燃放的煙火，竟然提早了20分鐘，在7時40分左右就施放，烏龍事件讓還來不「準時」到現場的民眾錯過一年一度的國慶煙火，怒批「台灣史上辦最爛的一次」。事實上，這不是「國慶」首次出包，《NOWnews今日新聞》盤點歷年5起國慶出包事件，最後一起曾在國慶閱兵時發生戰機擦撞，釀兩名飛官殉職，被稱是「最悲傷國慶日」。

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📌2022年國慶：總統府國慶標語「一一一年」橫寫變「三年」

2022年、中華民國111年國慶，總統府掛上直式書寫的巨型字樣「慶祝中華民國一一一年國慶，但「一一一年」是橫著寫，被指看起來像是「中華民國『三』年國慶」搞烏龍。

▲2022年、中華民國111年國慶，總統府上字樣「一一一年」被指看起來像「三年」。（圖／中華文化總會YouTube）
▲2022年、中華民國111年國慶，總統府上字樣「一一一年」被指看起來像「三年」。（圖／中華文化總會YouTube）
📌2021年國慶：國慶宣傳影片錯把瑞士高山當玉山

2021年外交部發布110年國慶影片「2021，台灣有你」，卻被發現玉山主峰畫面誤植成瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區。外交部緊急下架影片，修改後再重新上傳。隨後，又被爆出駐布里斯本辦事處竟然還在招標舉辦「109年」國慶酒會，再度出包。

▲外交部發布的國慶短片「2021，台灣有你」被網友發現片中將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面。（圖／取自舊版影片）
▲外交部發布的國慶短片「2021，台灣有你」被網友發現片中將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面。（圖／取自舊版影片）
📌2020年國慶：Google出包！中華民國建國變1949年

2020年中華民國剛過完生日的隔天，網友發現Google搜尋引擎出包，搜尋「中華民國建國時間」，竟出現1949年12月7日，當天是中華民國政府遷台的時間，並非實際建國時間的1912年1月1日。

📌2017年國慶：總統蔡英文致詞　獨派放氣球「消滅中華」

總統蔡英文在國慶大典致詞時，空中突然飄出獨派團體施放、掛寫著「消滅中華、實踐正義」八字布條的氣球，引發國安單位戒備，雖經評估無立即性危險，並未將飛行物當場擊落，但國慶維安仍被質疑出現漏洞。

▲蔡英文2017年國慶致詞時，獨派放氣球掛「消滅中華」布條，維安出現漏洞。圖為蔡英文出席2023國慶對台下比讚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文2017年國慶致詞時，獨派放氣球掛「消滅中華」布條，維安出現漏洞。圖為蔡英文出席2023國慶對台下比讚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
📌1964年國慶：戰機擦撞失事　最悲傷國慶日

1964年台灣仍在戒嚴時期，當時台灣剛完成換裝F-104G戰機，因此空軍總部決定將此機型列入國慶閱兵分列式，將最強戰機展現在國人眼前，未料發生F-104兩機擦撞失事事件，飛官林鶴聲、王乾宗失事殉職。事後王乾宗追贈少校，林鶴聲追贈中校，屏東的「鶴聲」國小就是紀念林鶴聲。

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