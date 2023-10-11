雙十國慶煙火太早放！盤點5大國慶出包　戰機曾爆擦撞：2飛官殉職

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2022年、中華民國111年國慶，總統府掛上直式書寫的巨型字樣「慶祝中華民國一一一年國慶，但「一一一年」是橫著寫，被指看起來像是「中華民國『三』年國慶」搞烏龍。
📌2021年國慶：國慶宣傳影片錯把瑞士高山當玉山
2021年外交部發布110年國慶影片「2021，台灣有你」，卻被發現玉山主峰畫面誤植成瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區。外交部緊急下架影片，修改後再重新上傳。隨後，又被爆出駐布里斯本辦事處竟然還在招標舉辦「109年」國慶酒會，再度出包。
📌2020年國慶：Google出包！中華民國建國變1949年
2020年中華民國剛過完生日的隔天，網友發現Google搜尋引擎出包，搜尋「中華民國建國時間」，竟出現1949年12月7日，當天是中華民國政府遷台的時間，並非實際建國時間的1912年1月1日。
📌2017年國慶：總統蔡英文致詞 獨派放氣球「消滅中華」
總統蔡英文在國慶大典致詞時，空中突然飄出獨派團體施放、掛寫著「消滅中華、實踐正義」八字布條的氣球，引發國安單位戒備，雖經評估無立即性危險，並未將飛行物當場擊落，但國慶維安仍被質疑出現漏洞。
📌1964年國慶：戰機擦撞失事 最悲傷國慶日
1964年台灣仍在戒嚴時期，當時台灣剛完成換裝F-104G戰機，因此空軍總部決定將此機型列入國慶閱兵分列式，將最強戰機展現在國人眼前，未料發生F-104兩機擦撞失事事件，飛官林鶴聲、王乾宗失事殉職。事後王乾宗追贈少校，林鶴聲追贈中校，屏東的「鶴聲」國小就是紀念林鶴聲。