沒用科技監控！朱國榮棄保潛逃 蔡清祥：考慮放寬適用條件
國寶集團朱國榮傳出已逃亡太平洋島國萬那杜，民眾黨立委賴香伶今（11）日在立法院司法及法制委員會中質疑，院檢太少使用科技監控，是有什麼考量？法務部長蔡清祥表示，朱國榮是在法院審理中，未使用監控設備逃亡，蔡說，可研究《受刑人防逃作業要點》適用對象，不限於10年以上案件，如果是重大經濟犯罪、貪瀆等社會矚目案件可放寬條件，有效檢討。
記者潘千詩／台北報導
賴香伶質詢指出，2019年7月曾修《刑事訴訟法》，明文授權院檢可彈性運用科技設備防逃，但公布實施迄今3 年多，監控對象僅30多人，法院先不提，檢察官只有13件監控，為何數字這麼少？
蔡清祥說，檢察官的話，確實有要求各地檢署，在承辦案件中發現如無法讓法官同意羈押，應有替代處分，就是實施科技監控，相關設備已建置完成，大家應該用來控制有逃亡之虞的被告，也會多教育檢察官使用。
賴香伶疑惑，為何科技設備監控中心採購這麼多設備，包括電子手鐶550組、電子腳鐶220組、居家讀取器110組等，檢察官做決定時有什麼考慮？法官是擔心要時時刻刻跟被告綁在一起，所以很少裁定使用，但現在司法院已開會做些調整。
蔡清祥表示，法務部已有提出修法，在判決有罪就先羈押，如不羈押就電子監控，而且科技監控本來就有專人負責，法官、檢察官並不需要24小時緊盯。