安心亞國慶表演不安心！還沒站定就下音樂 背對觀眾熱唱惹爭議
今年台中市舉辦國慶煙火，因為動線混亂、時間安排有落差，導致提前施放煙火、藝人表演節目往前挪動，表演團體滅火器主唱楊大正在臉書怒批警察顧著看煙火沒有協助開道，差點趕不上時間到舞台區；有網友甚至抓包安心亞表演尚未就定位，還在跟觀眾說話，音樂就播放了，只好趕緊繼續表演，音控失常等種種現象，讓觀眾不滿抱怨「這是最爛的國慶煙火」，台中市長盧秀燕趕緊出面道歉。
記者江芷稜／綜合報導
滅火器主唱楊大正結束表演後在臉書怒批，國慶晚會人群擁擠，交通動線無法通行，上台前20分鐘還塞在路上，為了趕上活動請經紀人協助溝通，卻被警察嗆說「大家都在看煙火誰理你們？」最後上台背對觀眾表演4首歌，他表示自己無法笑笑地演出，強調自己盡力了。台中市長盧秀燕事後出面道歉，透露是藝人走錯入場車道，警方認為開道有困難無法配合，才會造成一場誤會。
不只台下問題多，台上設置的貴賓區，也讓觀眾非常傻眼，有網友曬出安心亞表演片段，面對剩下一堆空椅的貴賓區，就會全程背對觀眾，安心亞只好滿場跑，照顧好所有歌迷，她表演最後一首歌時，還在跟觀眾對話，商量保持適當的距離，結果舞群都沒站定位，音樂突然響起，她一度慌張說「怎麼辦，音樂下囉？」趕緊恢復正常演出，鎮定表現讓網友稱讚很專業。
盛大國慶煙火演出，最後匆促落幕，觀眾看到安心亞表演橋段，忍不住抱怨節目流程安排有問題，加上楊大正提出的交通動線混亂、時間掌控不恰當，導致施放煙火時間提前等3大缺失，一堆台中市民還在排隊入場，就看到空中煙火，忍不住抱怨「這到底發生什麼事？」