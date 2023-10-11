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空姐嫁入王室成王妃！40年後下場曝　汶萊王室熬過風波

▲空姐瑪麗亞姆（左）嫁入王室當王妃，有名的帥哥馬丁王子（右）便是她的兒子。（圖／翻攝自X，原稱推特）
▲空姐瑪麗亞姆（左）嫁入王室當王妃，有名的帥哥馬丁王子（右）便是她的兒子。（圖／翻攝自X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

汶萊王室允許一夫多妻制度，汶萊蘇丹雖擁有王后，但曾二度納妾，第一次納妾是因為看上空姐瑪麗亞姆的美貌，與之結婚多年，並生下數名子女，其中一名王子阿布杜馬丁（Prince Abdul Mateen）更是媒體與民間的寵兒。瑪麗亞姆在成為王室成員前，僅是一名空姐，因為偶然和蘇丹相遇，飛上枝頭變鳳凰。

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▲平民瑪麗亞姆偶然和蘇丹相遇，飛上枝頭變鳳凰。（圖／翻攝自臉書）
▲平民瑪麗亞姆偶然和蘇丹相遇，飛上枝頭變鳳凰。（圖／翻攝自臉書）
汶萊蘇丹在年少時便迎娶政治聯姻的表妹為王后，對她的態度是相敬如賓，後來他遇到瑪麗亞姆，當時的她有著汶萊、蘇格蘭、日本血統，是名多國混血美女，正值35歲的蘇丹對她一見傾心，很快便將她封為王妃，瑪麗亞姆在1981年10月正式嫁入蘇丹王室，婚後的21年她陸續為蘇丹產下二子二女，在這20多年中她甚至跟王后平起平坐，地位非常高且穩固。

當時瑪麗亞姆是蘇丹眼中的「愛妃」，他讓所有奴僕在公開場合都要懸掛瑪麗亞姆和王后的畫像，他將王后當作髮妻，但認為瑪麗亞姆是他的「愛情」歸屬，外交活動上都讓兩名后妃一起參與，對原本只是平民的瑪麗亞姆的寵愛可說是無與倫比。

▲瑪麗亞姆和兒子合照。（圖／翻攝自臉書）
▲瑪麗亞姆和兒子合照。（圖／翻攝自臉書）
然而在2003年她被無預警罷黜，蘇丹宣布跟她離婚，外界盛傳是因為她出軌，而蘇丹無意繼續包容，不過蘇丹仍給她4億美元的巨額贍養費，且讓她帶走過去在王室用過的所有珠寶和首飾，並支付她每個僕人的月收入3000英鎊。由於蘇丹的慷慨解囊，因此民間也認為他們離婚的原因可能是瑪麗亞姆嚮往一夫一妻制的婚姻，而蘇丹也願意支持她的決定。

離婚後的瑪麗亞姆過得並不好，曾沈迷於賭博，還變賣昂貴珠寶，又被保鑣偷錢，雖然嘗試再婚，卻被記者踢爆是「世紀大騙局」，她的閨蜜為了騙取她的錢財，利用「變音軟體」假裝成一名優質男士謊稱想跟她成婚，並跟她談「電話戀」。此事件鬧得甚囂塵上，因為該名「男子」在跟她交往期間聽到眾多的王室秘辛，甚至持有秘密錄音帶向她勒索大量錢財，先後拿走兩百萬英鎊，後來瑪麗亞姆才恍然大悟這是閨蜜設下的一場局，此事件最終還是前夫蘇丹花重金替她擺平，由於觸犯王室威嚴，她的這名閨蜜被送入大牢5個月，並返還錄音帶和錢財。經歷風風雨雨且為王室貢獻了四個子女，瑪麗亞姆逐漸失去了美麗的容貌和身材，還被閨蜜騙婚又騙財，聲譽一度大受打擊。

離開王室將近20年，瑪麗亞姆在2020年再度跟蘇丹同框，原因是她所生的大兒子阿齊姆王子（Prince Abdul Azim）在浪蕩半生後因病離世，他患有先天免疫症候群失調和躁鬱症，去世時年僅38歲。白髮人送黑髮人最讓人哀傷，瑪麗亞姆親手送大兒子下葬。雖然遭逢一系列憾事，但瑪麗亞姆有個王室最受寵愛的兒子阿布杜馬丁，不同於大兒子的不學無術加上虛擲重金，馬丁王子不但英姿颯爽且從小用功上進，可以說是她晚年生涯的慰藉。

▲汶萊王子阿布杜馬丁（右二）與母親（中）合照。（圖／翻攝自Instagram）
▲汶萊王子阿布杜馬丁（右二）與母親（中）合照。（圖／翻攝自Instagram）

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