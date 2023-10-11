32歲汶萊超帥王子爆紅！坐擁逾兩百萬名粉絲　自曝感情狀況

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汶萊王室的財力不容小覷，王室蘇丹的財產包括20多架私人飛機、600多輛勞斯萊斯等，是目前世界上擁有最多勞斯萊斯的人。阿布杜馬丁作為王室精英，經常穿著西裝出席正式場合，18歲時他就進入英國桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，接受嚴格的軍事訓練，並且獲得中尉頭銜，同校畢業生有邱吉爾、威廉和哈利王子。除了體能絕佳，他的腦袋也很聰明，陸續在倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院分別獲得國際政治學士學位跟國際研究與外交文學碩士學位。
畢業後馬丁王子進入汶萊軍隊，並獲擢升為上尉，還特別遠赴英國皇家空軍飛行學院進行飛行訓練，成為直升機駕駛員。由於他如此上進和聰明，他也成為蘇丹包奇亞最寵愛的兒子，經常帶著他出席國際正式場合。長久以來，馬丁王子一直是少女心中的白馬王子，但優秀過人的他也早有穩定交往的女朋友，且他親自宣布將在明年1月舉行婚禮，慶典將長達10天，要將新娘風光地娶進門。
他的新娘是汶萊王室顧問帕欣依薩（Pehin Dato Hj Isa）的孫女阿妮莎（Anisha），皇家儀式擬訂於明年1月7日開始，婚禮契約（akad nikah）則在1月11日舉行，並以15日的婚宴作為婚禮慶典的收尾。由於馬丁王子過去受到大量粉絲的喜愛，他公佈結婚喜訊後，引起部分粉絲的心碎，而部分粉絲則盛讚新娘的顏值也很高，兩人簡直是童話故事中王子與公主的夢幻結合。