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台中國慶晚會超災難！段考妹「見1幕」崩潰舉跑馬燈：4點排到現在

▲台中市府10日晚間舉辦國慶煙火慶典，表演舞台區設計被網友認為荒腔走板，藝人全程背對「觀眾」表演。（圖／台中市政府提供）
▲台中市府10日晚間舉辦國慶煙火慶典，表演舞台區設計被網友認為荒腔走板，藝人全程背對「觀眾」表演。（圖／台中市政府提供）

記者賴禹妡／綜合報導

雙十國慶煙火相隔9年再次於台中登場，沒想到卻狀況連連，原定晚間8時施放的煙火，卻提早20分鐘、晚間7時40分就施放，無人機表演也臨時取消，甚至連表演舞台都設置成藝人背對觀眾演唱，讓現場民眾全傻眼，還有即將要段考的年輕觀眾拿出手機做跑馬燈，崩潰地寫下：「我從4點排到現在，結果沒有面對我們。」 

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台中市府10日晚間舉辦雙十國慶煙火慶典，沒想到卻狀況不斷，重頭戲的煙火秀提早20分鐘施放，原本表定晚間8時施放，卻逕行提早到7時40分開始，讓許多人都相當錯愕。另外，表演舞台區設計更被網友認為荒腔走板，藝人全程背對「觀眾」表演，讓滿心期待的粉絲感到相當無奈。 

▲台中舉辦雙十國慶活動，台下有年輕女觀眾在聽滅火器演唱時，拿出手機舉在前方，並用跑馬燈寫下：「我明天要段考，從4點排到現在，結果沒有面對我們。」（圖／翻攝自臉書粉專「貓與邪佞的手指」）
▲台中舉辦雙十國慶活動，台下有年輕女觀眾在聽滅火器演唱時，拿出手機舉在前方，並用跑馬燈寫下：「我明天要段考，從4點排到現在，結果沒有面對我們。」（圖／翻攝自臉書粉專「貓與邪佞的手指」）
就連受邀表演的樂團「滅火器」主唱兼吉他手楊大正都發文開罵，表示昨天晚上藝人車道站滿看煙火的民眾，讓他質疑唯一通往舞台的道路，竟然沒有管制，「一堆警察一起看煙火，我們離上台剩20分鐘，拜託警察協助管制⋯竟被怒回大家都在看煙火誰理你們？！」後來是經紀人自己下車開道，索性他們趕在10分鐘前抵達後台，沒想到，安心亞已經上台表演，「最後我們上台背對觀眾演4首？抱歉，要我在台上笑笑的演出真的有點偏難⋯我盡力了」。

▲楊大正臉書全文。（圖／翻攝自楊大正臉書）
▲楊大正臉書發文開罵台中雙十國慶活動。（圖／翻攝自楊大正臉書）
對此，臉書粉專「貓與邪佞的手指」就發文直言「台中這邊的活動，真的是非常特別的安排」，並透露台下有年輕女觀眾在聽滅火器演唱時，拿出手機舉在前方，並用跑馬燈崩潰寫下：「我明天要段考，從4點排到現在，結果沒有面對我們。」讓他忍不住搖頭嘆：「太慘了吧，台中的舞台真的相當特別啊，是整人大作戰為出發點做發想嗎？」 

針對煙火施放爭議，台中市府昨晚第一時間回應，指國慶煙火活動為國家重要慶典，致詞的總統蔡英文、台中市長盧秀燕、國慶籌備委員會主委、立法院院長游錫堃均，特別體諒大批久候的民眾，致詞均力求精簡，以致較表定時間提前結束。台中市新聞局長鄭照新今日也坦承，國慶晚會流程安排有瑕疵，為了連貫節目才提早施放煙火，台中市政府為此表達歉意。 

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