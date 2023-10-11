調研：美Z世代87%青少年都有iPhone 前三最愛社交軟體沒有臉書
根據國外投資公司調查研究發現，蘋果向下扎根的有成投資，根據Piper sandler針對美國9193位青少年的調查發現，蘋果的iPhone是青少年最受歡迎的手機，有87%受訪的青少年都擁有iPhone，且有88％的比例希望下一部手機還是iPhone。同一份調查也發現Apple Pay、Apple Watch都佔據該類別冠軍席位。但對於Apple Music則不是很買單，最受歡迎的還是Spotify。而青少年最愛的社交軟體「臉書」並不在內，前三名依序為TikTok、Snap、Instagram 。
記者周淑萍/綜合報導
Piper sandler調查美國9193位Z世代青少年的偏好和支出進行調查。關於手機產的部分，iPhone遙遙領先，有高達87% 的青少年擁有 iPhone，對比10年前僅55%擁有iPhone，10年間成長的幅度相當驚人，且不僅擁有，有88％受訪者 表示，下一台手機也持續會買iPhone。
不僅是iPhone，行動裝置和支付方式都是蘋果穩居領導地位，34%擁有Apple Watch智慧錶，一躍成為最受歡迎的手錶品牌，超過了勞力士、卡西歐等經典手錶廠牌。Apple Pay行動支付佔42％。但音樂串流平台則輸給了Spotify，70% 的受訪者表示使用Spotify聽音樂，與Spotify有提供免費收聽應該有很大的關聯，如果需要付費，46% 的人會為 Spotify 付費，而只有 30% 的人會願意購買 Apple Music。同一份調查內也發現，青少年最愛的社交軟體「臉書」並不在內，前三名依序為TikTok、Snap、Instagram 。