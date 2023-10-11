護理師年流失5千人！「某醫院來100走80人」 她揭護理師薪酬慘況
衛福部統計，全台每年約流失5000名護理師，目前只靠18.6萬名護理師在支撐全國醫療體系，離職最大原因在於三班制，生活作息大亂且薪資偏低。中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜透露，新進護理師離職率從20%飆升至45%，「某醫院來100名護理師，走80人」。台灣護理學會理事長、立委陳靜敏也說，台灣護理師平均月薪4萬6，遠低於國際指標。
記者徐銘穗/綜合報導
中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜先前在台北國際照顧博覽會記者會中受訪表示，台灣護理師離職率去年是10.3%，目前是11.5%，但新進護理離職率則從20%飆升至45%，曾聽醫師分享「某醫院來100名（新進）護理師，結果走80人」，認為新進護理師年薪70萬才合理，除薪酬外，良好的勞動條件也是必須。
立委陳靜敏進一步點出台灣護理從業人員薪酬現況，她指護理師相較該國勞工平均薪資OEDC（經濟合作暨發展組織）國際指標是1.2倍，但台灣勞工平均薪資是5萬2，護理人員是4萬6，只有0.83倍，「你看我們護理人員薪資相較其他國家是低多少」。
面對護理人力短缺困境，紀淑靜坦言薪酬提升短期要實現要難度，認為政府應比照挽救5大科住院醫師，編列1至2年預算，每人每月補助1萬元，直接匯款到護理師戶頭，而且醫院主管也要有相對補助，才能留住護理人才。