房市／信義公益基金會攜手衛武營　實踐「文化平權」

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信義公益基金會副執行長卓韻如表示，國家在各地設立文化場館是為了全民而開，人人都可以親近藝術，豐富精神生活；然而今天來參加活動的長輩，從社區到衛武營只要車程一小時左右，卻從來沒有來過，感覺跟自己的生活格格不入，究其關鍵在於是否為他們量身打造文化活動，以設計友善的方式，打破藝術「殿堂」產生的距離感，讓藝術走入他們的生活。
甲仙區大田里的里長張琪表示，在偏鄉因為交通因素，加上沒有兒女帶，長輩們難得出門，更別說到文化場域從事身心靈活動。長輩平均80歲了，這是他們生平第一次，可能也是最後一次，到這樣高級的場域看表演，此次初體驗讓長輩們大開眼界，紛紛表示演員可以現場唱歌，和音效音樂及舞者的搭配非常契合，大呼很像是看電影，不相信是現場演出。
來自屏東市勝利里的80歲林秀妹說，小孩都上班，很少有機會出去外面，很開心報名這個活動，因為可以戶外走走，又可以看戲。在欣賞《臥龍》演出的過程中，林秀妹頻頻讚嘆演員演得真好，劇情也讓她數度感動落淚，而衛武營的設備很好，日後若有機會可以再去看戲；69歲的陳茂霖幼時也愛看野台戲，很感慨因時代與環境的變遷，歌仔戲已逐漸沒落，在國家級的劇院觀賞歌仔戲後，他開心地說，「回到孩堤時代，喚起兒時的回憶，太棒了！」
信義公益基金會持續推動「樂齡藝起玩計畫」，除了邀長輩進入廳院體驗藝術，也走入社區舉辦大型「恁的演唱會」，長輩們呼朋引伴齊聚一起，隨著一首首老歌的熟悉旋律，重溫年輕歲月的舊夢，也增添彼此之間新的共同話題和美好記憶。