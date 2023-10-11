明年2假期消失！他不懂「為何討厭補班換連假」 眾曝2關鍵：血虧
雙十國慶連假剛結束，由於是2023年最後一個連假，令不少人在收假時忍不住哀嚎。而2024年只有小年假彈性放假，僅2月17日需要補班，連續假期因此只剩四個，中秋節及雙十國慶連假都消失，和今年相比差異頗大。就有一名網友好奇，到底哪些人會討厭「拿補班換連假」？貼文曝光後，有網友提到連假到處人擠人，容易降低旅遊品質，也有人覺得不能自選補休日很虧。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（11）日在PTT貼文，他以「正常上班什麼人才不喜歡補休換連假？」為題，表示如果先排除輪班及排班的人，只考慮正常週休六、日的上班族，想知道是哪些人會很討厭拿禮拜六上班換取放連假？
貼文曝光後，不少網友抱怨，「老年人我，撐六天上班很累」、「補班日累一次，連假的前和後事情擠在一起又各累一次」、「平常休息日出勤是要算加班費的，這樣等於強制選1:1補休，還不能自選補休日，血虧」。另一方面，也有人點出連假的缺點，「連假到處人擠人，飯店漲翻天」、「顧小孩的人，連顧四天很崩潰，帶出門到處都塞車，在家更崩潰」。不過，也有部分人認為連假比較好安排出遊行程。
根據行政院人事行政總處公布2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況，像中秋節就需要休2天、上1天再休1天，國慶日則是休1天、上1天再休2天。