法國人首嚐台灣便當！「三色豆」整格吞下肚 試吃心得震撼台人
法國YouTuber「酷」時常拍攝許多有關台灣的有趣影片，近日他邀請14位法國人品嚐台灣便當，沒想到被台灣人評為最雷配菜的「三色豆」及「螢光咖哩」竟大獲好評，還有法國人想為了台灣便當搬來台灣，讓不少觀眾看傻。
記者賴禹妡／綜合報導
酷昨（10）日在YouTube頻道上傳新影片，他邀請14位法國人嘗試「台灣便當」，裡頭菜色包含辣蘿蔔乾、番茄炒蛋、三色豆、螢光咖哩、滷蛋、炒高麗菜及糖醋排骨，另外還有一袋海帶蛋花湯。
而14位法國人試吃台灣便當後，對於便當菜都讚不絕口，尤其是三色豆及螢光咖哩，當他們得知這兩樣是台灣人最討厭的配菜時，都驚訝地喊：「為什麼？明明就很簡單好吃啊！」
眾人對於台灣便當能夠選擇許多樣菜色這個優點也感到相當驚訝，且份量十足又便宜，「你可以想像這在法國要多少嗎？要300多元吧」、「如果有台灣廚師來法國開便當店，你至少會有我們兩位忠實顧客」、「我差不多可以搬去台灣了，他們有好多好棒的點子」。
影片曝光後，引來台灣觀眾嚇喊，「沒想到便當居然全體過關，連三色豆都沒被嫌棄」、「三色豆和螢光咖哩好可怕，酷真的懂台灣，沒想到法國人覺得棒」、「這個便當實在太可怕了，我一點都不想吃，尤其是三色豆，我果然是台灣人啊」。