超哥最新影片「直接道歉」！還原倒油真相 暴走嗆Toyz原因曝光
網紅Toyz日前發布影片，評測「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」的食物好吃與否，結果意外踢爆新竹分店的員工在半夜「倒油在水溝」，事件因此發酵。然而事後超哥也一度發出多篇文章，點評Toyz人格，也澄清Toyz影片當中的疑點。對此，超哥在11日晚間上傳最新影片，表示自家人「有錯就認」，不僅還原員工倒油真相，也解釋為何會暴怒連發好幾篇文章批評Toyz的原因。
記者張嘉哲/綜合報導
超哥11日晚間在個人YouTube頻道「超派人生Superpie」上傳最新影片，回應「超派炸雞倒油風波」，影片當中也與超派炸雞聯合創辦人文哥一起出面共同回應，超哥表示「事發當天就與新竹巨城店聯繫並了解事情，釐清事情真相是，確認是員工傾倒洗油鍋的『廢水』，而不是廢油，但對此讓社會大眾觀感不佳，我們感到不好意思，我們會誠心認錯，並且要求改善。」
當時在事發之後，超派炸雞總部8日發出聲明表示「分店員工當時並非傾倒廢棄油，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現Toyz影片中呈現的畫面」文哥也接續在影片裡提到「日後超派炸雞對於廢油鍋的處理都有新增規定，這部分我們處理不周真的不好意思」超哥則在一旁雙手合十說「辛苦了！謝謝」。
至於為何一連發多篇文章抨擊Toyz，超哥解釋暴走的原因「我們品牌辛苦的建立，卻被Toyz嫌棄到連狗都不吃，我的東西你可以說不好吃，不合你的意，但你說我的東西像垃圾一樣，連狗都不吃」對於價格上被嫌棄太貴，超哥也說「價格因成本本來就高，使用的是溫體雞，並且定期換油，所以售價才高，目前雞肉價格回落，已經有下修」。