Toyz點評超派雞排「狗都不吃」！超哥公布爆料：鏡頭外一口接一口
被稱為是「全台最有錢YouTuber」超哥旗下的連鎖炸雞店「超派炸雞」，日前被網紅Toyz踢爆倒油事件，且食物的品質不佳，引起一連串社會議論。然而超哥11日晚間也上傳最新影片，除了表明員工傾倒廢水舉動造成觀感不佳進行道歉外，也踢爆西門分店對面店家的爆料，指出Toyz所稱「狗都不吃」的食物，實際上在拍攝鏡頭外是一口接一口。
記者張嘉哲/綜合報導
超哥11日晚間在個人YouTube頻道「超派人生Superpie」上傳最新影片，回應「超派炸雞倒油風波」，影片當中也與超派炸雞聯合創辦人文哥一起出面共同回應，首先是針對員工傾倒的是「廢水」而不是「廢油」提出澄清，但也因為造成社會觀感不佳因此道歉，接著公布一名網友的爆料。
該名網友透露，自己是超派炸雞西門店對面的店家，過去Toyz第一次到超派炸雞西門店對面要拍攝時，在鏡頭前的確不斷嫌棄炸雞，但當鏡頭沒在拍的時候，他又把東西一口接一口吃下去，昨天看到新竹分店影片，他說當時第一次被檢舉所以不能拍攝」。
「但是我要告訴大家被檢舉的真相是，當時是他們紅線停車，警察請Toyz團隊移開，他們還跟警察大吵一架，差點被帶回警局，整條街的人都有看到」該對面店家強調「我不愛超派，但覺得這樣毀謗人更糟，我所說的事情如果有不對，我願意接受法律制裁，甚至可以找當天萬華西門所員警出來詢問，我只想跟大家說出我當天親眼看到的事蹟」。
超哥在影片中無奈表示過去幾天會一連串砲轟Toyz，是因為「我們品牌辛苦的建立，卻被Toyz嫌棄到連狗都不吃，我的東西你可以說不好吃，不合你的意，但你說我的東西像垃圾一樣，連狗都不吃」對於價格上被嫌棄太貴，超哥也說「價格因成本本來就高，使用的是溫體雞，並且定期換油，所以售價才高，目前雞肉價格回落，已經有下修」。