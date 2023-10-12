超派炸雞推「道歉雞排80元」！門市限量400份 假帳號刷2字被抓包
網紅Toyz日前發布影片，評測「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」的食物，結果意外踢爆員工疑似有「倒油進水溝」事件，引起社會議論。事後超哥也拍影片澄清，表示員工是倒廢水而非廢油，旗下的超派雞排也推出「道歉雞排」回饋消費者，不過其價格卻不讓多數人滿意，甚至有人抓包貼文底下有一大堆機器人一直刷「好吃」的留言。
記者張嘉哲/綜合報導
超派炸雞日前在臉書貼文指出「超派炸雞總部對於近日浪費社會資源，深感抱歉也會深刻反省。還請大家給我們一次機會，我們超派炸雞總部決定回饋消費者」只見貼出的活動，在今（12）日以及明（13）日將推出門市限定優惠，只要至超派炸雞全台門市消費「超級紅雞排/超級白雞排」的話，優惠特價80元！一人限購1片，一天限量200片。
超派炸雞表示「未來超派炸雞總部將會更加注意各店管理機制，更加注重產品美味，對於細節部分我們也會更加小心，希望大家讓我們有這個機會做出好吃的台灣炸雞品牌，感恩」。
不過貼文曝光之後，不少人對於該道歉優惠不太買單「.....優惠還要80元，我不如去吃派克雞排」、「我家巷口才賣65，優惠還要80，原本到底賣多貴」、「原價120賣80元還是覺得好貴」、「是我真的太久沒有吃雞排了吧....怎麼這麼貴啊」、「特價80一定是我太久沒買雞排了」；不過也有人認為「店家成本也是要有，原價120元便宜40很多了吧」。
然而，也有許多網友抓包，留言區當中，有許多整排好友數量2人至60人不等、互相連結的假帳號留言「好吃」的留言，甚至有些帳號換了名字，結果照片還是一樣的，讓不少人大酸「道歉就道歉，不要找機器人充場面好不好」、「看上面的好吃，點進去全是機器人留言，超派」；而超派炸雞的小編都對於網友回應大多都一樣「謝謝支持」、「對不起我們繼續改進」等。