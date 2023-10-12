Toyz下跪「四度磕頭」道歉超哥！認了違停 曝鏡頭外狂吃雞排原因
有「全台最有錢YTR」封號的YouTuber超哥，近日旗下連鎖炸雞店被前電競選手Toyz（劉偉健）踢爆，新竹分店的炸雞店員疑似將廢油倒入水溝，消息曝光後，引起各界熱議。而超哥11日晚間爆料，指出Toyz所稱「狗都不吃」的食物，實際上在拍攝鏡頭外是一口接一口，甚至因為違停紅線和警察發生口角被請離。對此，Toyz在直播中二度下跪並四度磕頭，「我不應該在影片中說狗都不吃，因為有創作者去拍，發現狗是會吃的」，並坦承違停紅線確實有錯，但他絕對沒有和警察吵架，至於一口接一口吃雞排，單純是因為不想浪費食物。
記者賴禹妡／綜合報導
Toyz在11日晚間開道歉直播，開頭就跪在地上大喊：「超哥，對不起，希望你可以原諒我，我不應該在影片中說狗都不吃，因為有創作者去拍，發現狗是會吃的，對不起、對不起，希望你可以原諒我，我從今以後，不會再講出這種謊言，這種未經證實的謊言，超哥，對不起，希望你大人有大量，可以原諒我這個社會底層。」過程中還四度磕頭。
Toyz在超哥的影片留言區，看到有網友爆料他車子違停、鏡頭外一口接一口吃雞排，坦承團隊的車子確實違停在紅線約1小時，當時有一名員工在顧車，警察來的時候就立即配合移車，該名員警還向他透露：「如果沒有人檢舉，我也不會來。」因此他才會說自己是被檢舉違停。
Toyz也喊話該名網友可以公布手中握有的影片，因為他全程都非常有禮貌，說了很多次不好意思，當天團隊中可能有人與警察有些口角，但他對警察態度超好，「你絕對找不到我跟警察吵架的畫面，我怕死了」，因為自己不想再被銬進去一次。Toyz也為此再度下跪道歉，「當天在超哥店對面影響交通，這個罰款我已經繳了，我希望超哥及社會大眾可以原諒我那次的違停」。
而鏡頭外一口接一口吃著雞排，Toyz解釋當時是因為違停被檢舉導致拍攝被迫中斷，他和其他5名員工只能趕快把剩下的食物吃完，單純是不想浪費食物。另外，Toyz有評論超派炸雞總店確實比新竹店好吃一些，因此直言：「我也沒有到無止盡的嫌棄。」