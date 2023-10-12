超派炸雞推「80元道歉雞排」遭抓包網軍灌水！店家臉書直球回應了
網紅Toyz（劉偉健）日前踢爆「全台最有錢YTR」超哥旗下連鎖炸雞店，疑似將廢油倒入水溝，事件至今仍在延燒。超哥事後拍影片澄清，當事員工倒的並非廢油，而是清洗水，超派炸雞也推出特價80元的「道歉雞排」回饋消費者，卻被網友抓包留言區有大量機器人狂刷「好吃」的留言，令多數人更加不滿。對此，店家也直球回應：「我們目前還沒有請水軍，我會建議公司納入考量。」
記者賴禹妡／綜合報導
超派炸雞昨（11）日在臉書發文道歉「超派炸雞總部對於近日浪費社會資源，深感抱歉也會深刻反省」，並宣布將在12日及13日推出門市限定優惠，只要至超派炸雞全台門市消費原價120元的「超級紅雞排／超級白雞排」，優惠特價80元，一人限購1片，一天限量200片，「我們超派炸雞總部決定回饋消費者」。
不過，卻有網友在留言區抓包，有許多整排好友數量2人至60人不等、互相連結的假帳號留言「好吃」的留言，甚至有些帳號換了名字，結果照片還是一樣的，讓不少人大酸「道歉就道歉，不要找機器人充場面好不好」。對此，店家回覆：「我們目前還沒有請水軍，我會建議公司納入考量，對不起這次事件耽誤大家時間。」
另外，許多人對活動優惠仍不買單，直言「超派，這活動策劃的公關不及格，哪怕直接發放50片免費的雞排，起到的效果也比80元特價要好，哪家公關想的？」店家則為此道歉：「對不起還是無法達到你的要求，我們會再努力。」