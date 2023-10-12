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住飯店「遇到金鑰匙」！求訂餐廳位置神解　傳說身分全台僅20幾人

▲網友分享自己在入住台北漢來大飯店時，遇到金鑰匙禮賓人員，讓他眼睛為之一亮。（圖/翻攝想住飯店好康踩雷不藏私）
▲網友分享自己在入住台北漢來大飯店時，遇到金鑰匙禮賓人員，讓他眼睛為之一亮。（圖/翻攝想住飯店好康踩雷不藏私）

記者張嘉哲/綜合報導

遇到全台灣不到30把的「飯店金鑰匙」真的好幸運！近日一位民眾入住台北漢來大飯店，結果意外發現該名禮賓人員的胸前，別有傳說中「金鑰匙」的胸針，讓她相當興奮，由於自己很想要到某間餐廳用餐，但是都訂不到位置，結果透過「金鑰匙」的幫助，竟然順利訂位成功，讓不少網友直呼「從來沒看過金鑰匙本尊，真的好幸運」引起討論。

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一名網友在臉書社團「好想住飯店，好康踩雷不藏私」貼文指出「日前入住台北漢來大飯店遇到金鑰匙，整個眼睛為之一亮，立刻請她幫忙訂餐廳，因為在網路上都訂不到想吃的那間餐廳，沒想到金鑰匙出手就幫我訂到了！他們可以幫忙解決很多旅遊疑難雜症，有遇到一定要多多問他們問題，可以遇到真的好幸運啊！」

▲網友分享自己在入住台北漢來大飯店時，遇到金鑰匙禮賓人員，讓他眼睛為之一亮。（圖/想住飯店好康踩雷不藏私）
▲網友分享自己在入住台北漢來大飯店時，禮賓人員胸前配帶「金鑰匙」胸針，讓她相當興奮。（圖/翻攝想住飯店好康踩雷不藏私）
而該金鑰匙也向該網友表示「我們不是無所不能，但我們會極盡全能幫助大家」讓原PO相當感動表示「可以遇到是幸運，但請大家不要濫用，可以訂到餐廳是幸運，但訂不到也是非常正常的事情喔！」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼是金鑰匙啊？」、「真是羨慕，都沒看過金鑰匙本尊，台灣不到30人」、「只遇過一把，服務真的超級好的」、「金鑰匙真的好神奇喔，感覺真的超強的」、「上次在和平飯店博物館遇到金鑰匙，聽解說真的是體驗超好」、「女生的金鑰匙還沒遇過，超幸運」。

▲全台灣僅有20多人！名醫施景中入住高雄洲際酒店遇到年輕的「金鑰匙」服務，也讓他感到新奇。（圖/施景中臉書）
▲全台灣僅有20多人！名醫施景中入住高雄洲際酒店遇到年輕的「金鑰匙」服務，也讓他感到新奇。（圖/施景中臉書）
事實上，所謂的「金鑰匙」有「觀光飯店界服務奧斯卡獎」之稱，源自於講究精緻服務與品質的歐洲，目前已有86年歷史，意即飯店業的頂尖禮賓人員，報考的資格非常的不容易，不僅在飯店大廳工作的經驗要有5年以上，且至少需有2年擔任禮賓部副主管以上的職位，還要精通2至3種語言並且要有2位金鑰匙會員背書才有報考資格！

以台灣來說，每年有資格申請金鑰匙認證的禮賓人員僅10來人，能通過考試的更可能不及5位，高門檻的條件加上只有在職的人才可以配戴胸章，所以台灣的金鑰匙人士也是增增減減，就是大約25人附近，其實非常不容易遇見。過去名醫施景中也在高雄州際酒店遇過名為李維（Daniel Lee）的「金鑰匙」，他是在2022年獲得此殊榮，當時高雄州際酒店也有在臉書祝賀，被名醫施景中遇到之後，也掀起討論。

▲名醫施景中過去到高雄遊玩，也意外遇到金鑰匙的禮賓人員「李維」。（圖/施景中臉書）
▲名醫施景中過去到高雄遊玩，也意外遇到金鑰匙的禮賓人員「李維」。（圖/施景中臉書）

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