住飯店「遇到金鑰匙」！求訂餐廳位置神解　傳說身分全台僅20幾人

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而該金鑰匙也向該網友表示「我們不是無所不能，但我們會極盡全能幫助大家」讓原PO相當感動表示「可以遇到是幸運，但請大家不要濫用，可以訂到餐廳是幸運，但訂不到也是非常正常的事情喔！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼是金鑰匙啊？」、「真是羨慕，都沒看過金鑰匙本尊，台灣不到30人」、「只遇過一把，服務真的超級好的」、「金鑰匙真的好神奇喔，感覺真的超強的」、「上次在和平飯店博物館遇到金鑰匙，聽解說真的是體驗超好」、「女生的金鑰匙還沒遇過，超幸運」。
事實上，所謂的「金鑰匙」有「觀光飯店界服務奧斯卡獎」之稱，源自於講究精緻服務與品質的歐洲，目前已有86年歷史，意即飯店業的頂尖禮賓人員，報考的資格非常的不容易，不僅在飯店大廳工作的經驗要有5年以上，且至少需有2年擔任禮賓部副主管以上的職位，還要精通2至3種語言並且要有2位金鑰匙會員背書才有報考資格！
以台灣來說，每年有資格申請金鑰匙認證的禮賓人員僅10來人，能通過考試的更可能不及5位，高門檻的條件加上只有在職的人才可以配戴胸章，所以台灣的金鑰匙人士也是增增減減，就是大約25人附近，其實非常不容易遇見。過去名醫施景中也在高雄州際酒店遇過名為李維（Daniel Lee）的「金鑰匙」，他是在2022年獲得此殊榮，當時高雄州際酒店也有在臉書祝賀，被名醫施景中遇到之後，也掀起討論。