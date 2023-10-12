她腳滑「用手一撐」竟骨折！骨鬆嚴重連打噴嚏都出事　醫曝預防法

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姜志勇表示，人體骨頭中的骨質會隨年紀增長日漸流失，若流失過多，會使骨骼形成許多孔隙，變得易斷，尤其女性在停經後因荷爾蒙減少，骨質流失速度更快，不少病人的骨質脆弱到連日常生活的壓力都承受不住，可能只是跌一跤，髖部或手腕便骨折，甚至只是咳嗽、打噴嚏，彎個腰即造成脊椎骨折。
針對骨鬆預防，姜志勇建議，民眾應定期進行骨質密度檢測，婦女可在停經後或至少65歲時進行骨密篩檢，男性則於70歲左右可接受檢測，盡早發現並治療，以防骨折風險上升。
中華民國骨質疏鬆症學會理事、恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐則說，確診骨鬆應積極治療，若骨密度偏低、快要「亮紅燈」，更要加速存骨本，包括曬太陽、均衡飲食，或正確補充鈣片、維生素D都有助累積骨本。
黃駿豐並指出，運動也能幫助維持健康骨骼，例如快走、慢跑、重量訓練，甚至許多長輩愛跳的廣場舞，都可在骨骼上施加壓力，有利骨骼變得更強壯，同時提醒高齡長輩，平時要增加肌力與平衡力訓練，步態要穩定才能避免跌倒，以及跌倒後的嚴重併發症。
🟡預防骨質疏鬆症建議事項
📍不抽菸，少喝酒。
📍均衡飲食，可多吃富含鈣質食物，如奶類、海產類、豆品類、蔬菜類、果仁類等。
📍培養運動習慣，例如快走、慢跑、重量訓練、廣場舞等，都可在骨骼上施加壓力，有利骨骼強壯。
📍維持戶外活動，適度曬太陽可助鈣質吸收。
📍定期進行骨質密度檢測。婦女可在停經後或至少65歲、男性可於70歲左右接受檢測。