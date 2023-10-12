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立委猛攻美豬「洗產地」 薛瑞元、王必勝：是「標示不實」

▲衛福部長薛瑞元強調，近期有廠商使用美豬卻未如實標示，是「標示不實」，並非外界所稱「洗產地」。（圖／記者林志怡攝，2023.10.12）
▲衛福部長薛瑞元強調，近期有廠商使用美豬卻未如實標示，是「標示不實」，並非外界所稱「洗產地」。（圖／記者林志怡攝，2023.10.12）

記者林志怡／台北報導

今（12）日上午衛福部長薛瑞元出席立法院衛環委員會、衛福部次長王必勝出席立法院財政委員會，均被立委質疑，對於近期有廠商將美豬「洗產地」一事，相關部會無所作為。對此薛、王兩人均強調，涉案業者並非「洗產地」，而是「標示不實」，且這次事件是衛福部食藥署主動鉤稽、與地方合力稽查發現。

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食藥署與地方政府衛生局日前合作加強查核食品產地標示，並公布查核結果，「新興冷凍」與「瑞騰國際」等廠商都有進口美國豬肉、加工製成重組肉片，但標示上並未載明，僅以「加拿大」、「英國」等標示，已觸犯《食安法》規定、涉標示不實，遭地方衛生局開罰並移送法辦。

針對相關案件，衛福部與農業部相關單位多次以「標示不實」描述，但稍早有媒體報導稱薛瑞元「承認相關案件是廠商洗產地」一事，薛於衛環委員會回應國民黨立委洪孟楷質詢時強調，「我沒有這樣說」。

薛瑞元解釋，《食安法》有兩種類型的違規類型，包括「影響健康」與「詐欺」兩種問題，這次廠商「標示不實」較接近「詐欺」方面問題，相關產品經檢驗並未發現萊克多巴胺或其他違規情事，因此沒有影響健康方面問題。

但洪孟楷質疑，衛福部前部長陳時中、農業部前部長陳吉仲都曾承諾溯源管理達100%，希望稽查單位與進口單位會議討論相關事件是否有其破口，不要讓後續再出現類似「洗產地」的狀況。

立委林德福等於財政委員會質詢時提到，近期傳出廠商「洗產地」一事，是否代表政府「食安五環」出現漏洞、螺絲鬆了？對此王必勝表示，相關案件是衛福部食藥署「主動稽查」破獲，透過資料比對發現異常、與地方政府一起進行稽查工作，並將業者移送法辦。

此外，王必勝回應民進黨立委林楚茵質詢時提到，這次涉案兩間業者上游登陸與下游回報不一致，食藥署監測發現後，將相關名單提供與地方政府，後由地方政府稽核發現違規，是中央、地方一同掌握情資並進行調查。

民進黨立委沈發惠質詢時、則以茶葉為例指出，「中國茶葉先送往越南加工，再從越南進口來台，並標示其產地為越南茶葉」，是為「洗產地」，「中國茶葉直接輸入台灣、於海關報驗為中國產，但廠商標為越南茶葉」，是為「標示不實」。

王必勝對沈發惠的舉例表示認同，並強調，因為衛福部與相關部會、單位有嚴格把關食安，才能抓到相關食安案件。

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