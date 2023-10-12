便當裡最想看到這些菜！台灣人最愛「前8名」曝光　冠軍沒人討厭

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不過，也有人提到害怕便當中有高麗菜，說道「每次便當好像一定會有高麗菜，吃到怕」，認為高麗菜太常出現在配菜中，反而缺少了攝取其他蔬菜的機會。不過，由於近期颱風影響，高麗菜價格飆漲，不少便當店暫停供應高麗菜，引起許多網友討論相關話題，也讓聲量隨之水漲船高。
聲量排行第二位的則是「豆腐」。便當中的豆腐通常會與其他食材一同料理，製成「麻婆豆腐、紅燒豆腐」等。不過豆腐卻並非人人都愛，有民眾就在網上表示自己不愛便當中的豆腐，並且詢問網友喜好，沒想到引起「豆腐支持者」的聲援，提到「很好吃欸只要是豆類的都很愛」、「我喜歡豆腐，哪怕是乾的我都喜歡」、「我超愛吃豆腐的，不管蒸、煎、煮、炸我都超愛」，可見便當店的豆腐配菜的支持群眾亦相當廣大。
「青椒」與「苦瓜」則分別佔榜第三、四名，過去有粉專發起「最無法接受的便當菜色」相關討論，就讓不少民眾崩潰留言「苦瓜、苦瓜、苦瓜」、「苦瓜、青椒、絲瓜！還有番茄炒蛋！這些我都不行！」、「青椒、苦瓜、茄子」，可以看出許多人無法接受「苦瓜」、「青椒」等較具有特殊氣味的食材。
而過去曾被網路評為「最討厭」便當菜的三色豆，則毫無意外的沒有出現在榜上，不過法國YouTuber「酷的夢」則在近期發出新影片，邀請14位法國人品嚐台灣便當，沒想到被台灣人評為最雷配菜的「三色豆」及「螢光咖哩」竟大獲好評，讓不少台灣網友驚嘆不已。