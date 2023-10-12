《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

便當裡最想看到這些菜！台灣人最愛「前8名」曝光　冠軍沒人討厭

▲對於生活節奏忙碌的現代人來說，中午吃上一份便當已經常態。（示意圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲對於生活節奏忙碌的現代人來說，中午吃上一份便當已經常態。（示意圖／翻攝《爆廢公社公開版》）

記者潘毅/綜合報導

對於生活節奏忙碌的現代人來說，中午只吃上一份便當已是常態，但很多時候也無法選擇菜色，只能聽天由命，希望打開盒子後，看到自己最喜歡的配菜。對此，就有網路民調追蹤近三個月的網路聲量，排序出台灣人公認最喜歡的「前8名」菜色，便當店老闆們快來參考吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「便當配菜」相關話題的網路聲量結果發現「高麗菜」為最多網友議論的焦點。高麗菜營養價值豐富，含有大量維生素、膳食纖維等營養素，且由於高麗菜為群眾普遍皆可接受的青菜之一，是許多便當店必備的配菜。就有民眾在討論區留言「我個人覺得便當裡面一定要有高麗菜，如果沒有高麗菜心情會覺得很差」，指出高麗菜為便當中不可或缺的配菜。

不過，也有人提到害怕便當中有高麗菜，說道「每次便當好像一定會有高麗菜，吃到怕」，認為高麗菜太常出現在配菜中，反而缺少了攝取其他蔬菜的機會。不過，由於近期颱風影響，高麗菜價格飆漲，不少便當店暫停供應高麗菜，引起許多網友討論相關話題，也讓聲量隨之水漲船高。

▲Social Lab追蹤近三個月的網路聲量，排序出台灣人公認最喜歡的「前8名」菜色。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲Social Lab追蹤近三個月的網路聲量，排序出台灣人公認最喜歡的「前8名」菜色。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
聲量排行第二位的則是「豆腐」。便當中的豆腐通常會與其他食材一同料理，製成「麻婆豆腐、紅燒豆腐」等。不過豆腐卻並非人人都愛，有民眾就在網上表示自己不愛便當中的豆腐，並且詢問網友喜好，沒想到引起「豆腐支持者」的聲援，提到「很好吃欸只要是豆類的都很愛」、「我喜歡豆腐，哪怕是乾的我都喜歡」、「我超愛吃豆腐的，不管蒸、煎、煮、炸我都超愛」，可見便當店的豆腐配菜的支持群眾亦相當廣大。

「青椒」與「苦瓜」則分別佔榜第三、四名，過去有粉專發起「最無法接受的便當菜色」相關討論，就讓不少民眾崩潰留言「苦瓜、苦瓜、苦瓜」、「苦瓜、青椒、絲瓜！還有番茄炒蛋！這些我都不行！」、「青椒、苦瓜、茄子」，可以看出許多人無法接受「苦瓜」、「青椒」等較具有特殊氣味的食材。

▲14位法國人試吃台灣便當後，對於便當菜都讚不絕口。（圖／翻攝自YouTube「Ku's dream酷的夢）
▲14位法國人試吃台灣便當後，對於「三色豆」及「螢光咖哩」都讚不絕口。（圖／翻攝自YouTube「Ku's dream酷的夢）
而過去曾被網路評為「最討厭」便當菜的三色豆，則毫無意外的沒有出現在榜上，不過法國YouTuber「酷的夢」則在近期發出新影片，邀請14位法國人品嚐台灣便當，沒想到被台灣人評為最雷配菜的「三色豆」及「螢光咖哩」竟大獲好評，讓不少台灣網友驚嘆不已。

法國人首嚐台灣便當！「三色豆」整格吞下肚　試吃心得震撼台人

全聯驚見36元便當「主食是超厚雞排」！眾狂問在哪買　打開更驚人

台灣人買東西「1習慣」超級可愛！日本型男YTR狂讚：打到我的心了

Toyz爆料超派炸雞「倒此一油 」！超哥不忍了　怒揭影片最大疑點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞