LOL世界賽／PSG回神了！「2:0」擊潰巴西冠軍LLL　成A組第一種子

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PSG在10日的第一場賽事中，雖然最終以2:0擊敗拉丁美洲賽區冠軍R7，但是對局內容卻顯得狀態有些失常，沒有展現出完全的壓制力。而巴西聯賽冠軍LOUD（LLL）則以強勢表現擊敗越南冠軍GAM，因此今（12）日賽事前，不少台灣粉絲也有點擔憂PSG的狀態。
⚔️首場對決陣容
藍方PSG：剎雅、銳兒、嘉文四世、妮可、吶兒
紅方LLL：雷尼克頓、銳空、希維爾、史瓦妮、塔莉雅
首戰PSG靠著打野JunJia 前期各種壓制對手，幫助各個線路打出優勢，不過在16分鐘之後，LLL多次抓到PSG的失誤，先在中路擊殺PSG輔助Woody，之後又在邊線抓到上路Azhi，扳回情勢。
不過LLL上路Robo在19分鐘時太過深入PSG的陣地，直接被5個人包圍夾殺，PSG再度掌握節奏。但21分鐘時，PSG輔助Woody一波大失誤，LLL掌握機會反開、Robo傳送繞背，PSG送出3顆人頭。24分鐘雙方觸發5打5團戰，PSG中路Maple妮可大招控場5個，但LLL卻打出奇蹟團戰，還拿下巴龍。
不過26分鐘PSG在下半部河道掌握機會，抓到LLL的上路與AD，阻斷對方攻勢。29分鐘雙方再度爭奪小龍，PSG完美處理，拿下龍魂點，還擊殺LLL四名成員，再度反超經濟，拿下中路水晶兵營。31分鐘PSG穩穩拿下巴龍，直推中路，在32分鐘推平LLL主堡，拿下第一場勝利。
⚔️第二場對決陣容
藍方LLL：妮可、希維爾、亞歷斯塔、卡利斯、墨菲特
紅方PSG：銳兒、凱莎、凱能、維爾戈、勒布朗
第二場一開局，PSG就執行戰術，入侵LLL紅區，差點就擊殺SUP亞歷斯塔。之後PSG打線三線壓制，3分20秒上路Azhi配合JunJia越塔擊殺Robo拿下首殺。後續Azhi持續壓制，讓Robo無法回到上路外塔，掉了好幾波兵，不過LLL也鏡像做事，拿下第一條小龍。
後續LLL中路、上路分別被抓到機會擊殺，PSG完全掌握了前期風向。12分鐘雙方在下半部觸發5打5會戰，PSG上路Azhi傳送的眼位太好，截斷LLL陣型，直接讓PSG團戰獲勝。
後續PSG各路壓制，LLL各種嘗試抓邊線凱能都以失敗告終，但Azhi穩到不行，還展現神意識閃掉石頭人大絕，讓現場一陣驚呼。22分鐘PSG中路抓到機會，Azhi直接秒殺LLL打野卡利斯，打出一波1換3大團戰，順勢拿下巴龍。
後續雖然LLL嘗試幾波開戰，都有開到PSG的AD凱莎，但礙於經濟差距太大，後續團戰仍落敗。最終PSG在31分鐘打破LLL主堡，以2:0贏下比賽。
PSG今（12）日以強勢的表現證明自己狀態稍微回穩，也確定成為入圍賽A組第一種子，將對決B組第2種子，爭取晉級下一階段「瑞士制循環賽」的名額。稍後的晚間6點PCS賽區的另一隻戰隊CFO要對決越南第二種子TW，爭取成為B組第一種子的機會。