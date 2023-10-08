《英雄聯盟》世界賽10/10開打！賽程、新賽制、轉播懶人包一次看

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共計8支隊伍參戰，並分為AB兩組，其中北美賽區第4種子（GG）將和歐洲賽區第4種子（BDS）提前在10月9日爭奪最後一張入圍賽門票，每場賽制採「Bo3雙敗制淘汰賽」，只要輸兩場就淘汰，勝部組和敗部組的第一名晉級後續瑞士制循環賽。
📍入圍賽A組名單：巴西聯賽冠軍LOUD、越南聯賽冠軍GAM、拉丁美洲賽區冠軍R7、太平洋聯賽冠軍PSG
📍入圍賽B組名單：GG或BDS、越南聯賽亞軍TW、日本聯賽冠軍DFM、太平洋聯賽亞軍CFO
🟡瑞士制循環賽
有別於以往16支隊伍分4組廝殺，《英雄聯盟》S13世界賽本次採用「瑞士制循環賽」，參賽隊伍包含2支入圍賽晉級戰隊、韓國LCK、中國LPL 前4種子、歐洲LEC和北美LCS前3種子。
瑞士制16支戰隊將被編制為Pool 1至Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪Poo1只能與Pool 4對戰、Pool 2只能和Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
📍Pool 1：GEN.G（LCK#1）、JDG（LPL#1）、G2（LEC#1）、NRG（LCS#1）
📍Pool 2：T1（LCK#2）、BLG（LPL#2）、FNC（LEC#2）、C9（LCS#2）
📍Pool 3：KT（LCK#3）、LNG（LPL#3）、MAD（LEC#3）、TL（LCS3）
📍Pool 4：DK（LCK#4）、WG（LPL#4）、入圍賽晉級隊伍、入圍賽晉級隊伍
🟡淘汰賽
瑞士制決定出《英雄聯盟》S13世界賽8強後，後續就是叫單純的抽籤廝殺，每輪都採「BO5單敗淘汰制」，最終2支撐到最後的戰隊11月19日進行最後冠軍賽。
🟡賽事轉播
《英雄聯盟》S13世界賽將分別透過Twitch、YouTube頻道直播，包含中文、韓文、英語、粵語等皆有。