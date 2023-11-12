LOL世界賽／Faker笑了！T1破紅方劣勢3:1擊敗JDG 連兩年打冠軍賽
S13《英雄聯盟》LOL世界賽4強淘汰賽進入第二天賽程，即將上演眾所矚目的關鍵戰事，由韓國LCK最後希望T1對決中國LPL第一種子JDG，賽前就被預料會是一場激鬥，最終T1以3:1擊敗JDG，以相同陣容（ZOFGK）連續兩年挺進世界賽冠軍賽，T1他們將對上LPL第四種子WBG，而這也是傳奇選手 Faker 第六度（2013、2015、2016、2017、2022、2023）晉級總冠軍賽，他同時也將爭取史無前例的第四冠。
記者潘毅／綜合報導
T1對決JDG的賽事開打前，就被外界公認成「提早開打的冠軍賽」，前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸表示，JDG 為了破解 T1 尾選輔助 Counter 的招式，首場選擇紅方，因此整個 BO5 最重要的就是「誰能夠贏下第一場」，若 JDG 先選紅方還敗下陣來，後續 BP 將會無所適從，T1 高機率會以3比1取勝，T1 若自帶體系的套路被突破，預測 JDG 能以3比2晉級冠軍賽。
⚔️BO5首戰（T1 1:0 JDG）
📍藍方 T1：厄薩斯、銳兒、奧莉安娜、燼、巴德
📍紅方 JDG：藍寶、菲艾、阿卡莉、剎雅、亞歷斯塔
BO5首戰BP中，由T1率先出招，輔助Keria拿出巴德，最終獲得極好成效，T1上路Zues更是暴打JDG 369，讓首搶藍寶的意義盡失。最終T1就在24分51秒先馳得點，拿下第一場勝利。
⚔️BO5第二戰（T1 1:1 JDG）
📍藍方 JDG：卡桑蒂、菲艾、奧莉安娜、克黎思妲、姍娜
📍紅方 T1：厄薩斯、茂凱、阿祈爾、凱特琳、艾希
第二場BP中，JDG選擇藍方，首搶了剛剛對手使用成效不錯的奧莉安娜，T1下路雙人組再度出招，首選凱特琳+艾希的雙射手組合。但本場賽事中，前期T1在龍戰出現失誤，送出優勢，而後續JDG上中野的發揮勝過T1，最終JDG也在37分鐘推平T1主堡，雙方戰成平手。
⚔️BO5第三戰（T1 2:1 JDG）
📍藍方 T1：厄薩斯、銳兒、阿祈爾、克黎思妲、睿娜妲
📍紅方 JDG：雷尼克頓、悟空、塔莉亞、法洛士、艾希
第三場JDG率先策動1等塔殺，打算3夾下路，結果扛塔安排似乎出現失誤，讓T1輔助睿娜妲拿到換得2顆人頭，T1反倒以2:1人頭數領先。不過預示者團戰反倒是JDG得利，後續雙方更不斷拉鋸，JDG經濟更一度領先3.1K，不料在29分40秒時，JDG太過深入，AD Ruler被抓到機會秒殺，T1打出0換5團戰，他們更趁勢一波結束遊戲，在30分43秒推平JDG主堡，率先掌握聽牌優勢。
⚔️BO5第四戰（JDG 1 :3 T1）
📍藍方 JDG：厄薩斯、貝爾薇絲、奧莉安娜、婕莉、露璐
📍紅方 T1：犽凝、嘉文四世、阿祈爾、法洛士、巴德
第四場關鍵局雙方都不藏招了，JDG 打野Kanavi拿出招牌角色貝爾薇絲，T1上路宙斯也拿出犽凝。在這場聽牌關鍵局，T1成功突破紅方劣勢，Faker率領 T1挺進冠亞賽。