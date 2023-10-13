LOL世界賽／CFO對手確定了！歐洲老四BDS2：0送日本冠軍DFM回家
《英雄聯盟》S13世界大賽入圍賽進入第4天賽程，今（14）日沒有PCS賽區隊伍出賽，但是會決定 CFO （中信飛牡蠣）下一場的對手。最終歐洲第四種子 BDS 2：0強勢擊潰日本冠軍DFM，明（14）日晚間6點CFO將與BDS進行最終對決，將決定誰是B組第二種子。
記者潘毅/綜合報導
今（13）日的敗者組賽事中，先是A組拉丁美洲賽區冠軍R7對決越南聯賽冠軍GAM、再來是B組日本聯賽冠軍DFM對決歐洲第四種子BDS，結果兩場BO3比賽都迅速結束，GAM 及BDS皆以2:0輕鬆取勝。
⚔️DFM對決BDS首場陣容
藍方DFM：厄薩斯、茂凱、星朵拉、凱莎、亞歷斯塔
紅方BDS：雷尼克頓、埃爾文、杰西、剎雅、布朗母
結果：BDS取勝
⚔️DFM對決BDS第二場陣容
藍方BDS：賈克斯、菲艾、卡莎碧雅、剎雅、銳空
紅方DFM：波比、埃爾文、崔絲塔娜、凱莎、布里茨
結果：BDS取勝
今（13）日敗者組賽事中，BDS展現完全的壓制力，打得DFM毫無還手之力，讓這組稱霸日本聯賽多年的冠軍，只能黯然結束世界賽的旅程。而明（13）日晚間6點PCS賽區的第二種子CFO，也將對上BDS這支來自歐洲的勁旅，決定誰能成為B組第二種子，輸了就遭到淘汰，勝者則將對上PCS的冠軍PSG。