LOL世界賽／PSG遭BDS讓2追3！台灣隊全淘汰　11年來首次沒16強

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚔️BO5首戰陣容
📍藍方PSG：凱能、茂凱、杰西、凱莎、亞歷斯塔
📍紅方BDS：賽恩、史瓦妮、阿祈爾、婕莉、銳空
首戰雙方激戰34分鐘，前20分鐘兩隊幾乎沒什麼大碰撞，都以互相營運為主，僅前期BDS策動3人中路集結擊殺PSG的Maple有帶起一點小節奏，但上路部分，PSG選擇凱能完全壓制賽恩，多次的小龍等物件爭奪團戰，都頻頻給予對方壓力，後續Wako的開凱莎在龍魂團戰直接飛到對方後排1打4，配合Maple杰西出色發揮，大節奏雪球滾起，成功拿下第一把遊戲。
⚔️BO5第二戰陣容
📍藍方BDS：雷尼克頓、塔莉雅、星朵拉、克黎思塔、納帝魯斯
📍紅方PSG：賈克斯、波比、阿卡莉、凱莎、銳兒
第二戰前期PSG非常主動打出優勢，尤其是中路Maple的阿卡莉完全將BDS星朵拉壓制，頻頻蹲點配合打野打出擊殺，18分鐘個人就有5個擊殺，PSG經濟領先3000元，20分鐘後PSG優勢越滾越大，靠著Maple強大的輸出能力不斷尋求破口，順勢拿下龍魂、巴龍等物件，最終在28分鐘，已19比3懸殊的人頭差距取勝，拿下2:0領先。
⚔️BO5第三戰陣容
📍藍方BDS：歐拉夫、茂凱、阿祈爾、凱莎、亞歷斯塔
📍紅方PSG：吶兒、嘉文四世、賽勒斯、凱特琳、銳兒
第三戰PSG力拼直接結束比賽，但BDS上路Adam搬出絕活角歐拉夫，前期PSG還略有優勢，但預示者團戰溝通出現一些失誤，被BDS反超人頭優勢，後續BDS靠著營運和野區不斷尋求機會，將經濟差距滾大，歐拉夫也砍出一條血路，30分鐘後PSG的爭奪物件團戰發揮較對方差，最終遊戲耗費40分鐘，BDS強勢扳回一局。
⚔️BO5第四戰陣容
📍藍方PSG：賈克斯、茂凱、杰西、亞菲利歐、亞歷斯塔
📍紅方BDS：蓋倫、埃爾文、卡莎碧雅、凱莎、納帝魯斯
第四戰BDS持續出招，除了讓上路Adam再次拿下man角蓋倫外，中野配合樹人和蛇女，這場前15分鐘就出現11個人頭，蓋倫也成功打出優勢，BDS經濟領先2000元，15至21分鐘戰局風雲變色，無論團戰或邊線，蓋倫都給予PSG巨大的壓力，PSG趁蓋倫在單人邊線，想要抓強邊，也因傷害不足大敗，22分鐘BDS就以18:6的人頭數領先。最後BDS吃下巴龍、拿下龍魂，PSG無力反擊，26分鐘敗下陣來，BDS也將戰局扳平為2:2。
⚔️BO5第五戰陣容
📍藍方PSG：吶兒、嘉文四世、塔利雅、亞菲利歐、銳兒
📍紅方BDS：達瑞斯、茂凱、崔絲塔娜、婕莉、亞歷斯塔
最後一戰PSG陣容持續朝版本強勢角靠攏，而BDS則是讓上路Adam持續拿出Man角達瑞斯出戰，，BDS甚至則拿出純AD陣，中路用砲娘應陣，前期達瑞斯不斷壓制PSG上路Azhi，中期更在角色強勢期硬抓PSG下路Wako，替隊伍拿下巴龍，但不過PSG有做出反應，幾次逮到達瑞斯的失誤和位置，成功拿下一條巴龍，下一波巴龍BDS雖然取得，但PSG反擊拿下3顆人頭。原本PSG看似準備帶走比賽，沒想到BDS一波開團成功擊潰PSG，成功完成讓二追三，淘汰PSG，連同昨日被淘汰的CFO，今年也是台港澳為主的賽區11年來首次沒有進入世界賽16強。