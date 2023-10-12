LOL世界賽／CFO遭越南黑馬TW擊落！無緣小組第1　恐和PSG台灣內戰

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CFO昨（11）日下午出戰日本LJL賽區冠軍DFM，BO3的比賽中，CFO在BP上都發揮出色，搭配團戰和對線上本就應有的優勢，兩場的藍寶、杰西出場都發揮出色，完全展現兩邊實力差距，最終2:0擊敗DFM。今日對手TW則是在昨日爆冷擊敗歐美勁旅BDS，實力也不容小覷。
⚔️BO3首戰陣容
📍藍方CFO：吶兒、史瓦妮、奧莉安娜、克黎思塔、銳兒
📍紅方TW：雷尼克頓、李星、阿璃、亞菲利歐、亞歷斯塔
首局5分20秒，CFO下路逮到機會幫助克黎思塔拿下首殺，遊戲10分鐘時雙方持續互相發育，並各別控下一隻小龍和預示者；雙方經濟持平到15分鐘時，CFO主動在野區發起攻勢，一連串控制技能擊殺對方，CFO下路也一波拿下3殺，CFO將經濟瞬間拉開1000元。
CFO領先至24分鐘時，中路再主動開啟團戰，不料CFO下路遭到擊殺，雙方經濟再持平，但CFO也沒讓粉絲擔心太久，26分鐘中路再度亂戰，這次CFO團戰配合堪稱完美，吶兒、奧莉安娜大爵夢幻連動，直打出一波ACE並吃下巴龍，29分鐘CFO大舉入侵下路，REST在自家AD死亡的情況下站出來拿下3殺，最終30分鐘拿下第一局。
⚔️BO3第2局陣容
📍藍方TW：卡桑帝、嘉文四世、妮可、剎雅、銳空
📍紅方CFO：關、李星、阿璃、凱莎、布里茨
次局CFO再度選出前一場發揮出色的布里茨，不過前期雙方重心都放在上路，打野紛紛往上進攻，10分鐘TW領先經濟達2000元，不過CFO在整體遊戲節奏上頗受影響，三路吃兵數都有一定程度落後，除了野區找機會無法擊殺外，外塔、小龍等物件也紛紛丟失，18分鐘經濟已落後對方4000元。
TW靠著上路優勢不斷跑線營運，面對CFO布里茨也相當沉著不給機會，27分鐘在打贏團戰後吃下巴龍，後續CFO無力反抗，在第二局遊戲第30分鐘敗下陣來，吞下PCS賽區本屆世界賽第一敗。
⚔️BO3第3戰陣容
📍藍方CFO：雷尼克頓、菲艾、阿祈爾、剎雅、銳兒
📍紅方TW：厄薩斯、嘉文四世、奧莉安娜、凱莎、納帝魯斯
第3戰雙方BP都拿出自己擅長的體系，3分鐘CFO輔野馬上配合中路拿下首殺，但直到15分鐘雙方戰況又來到互相發育、等待團戰機會，CFO經濟暫時領先1500元左右，16分鐘在預示者終於開啟團戰，雖然CFO下路、輔助被秒殺，但中路阿祈爾大絕推三隻，並靠走位拿下3顆人頭，遊戲慢慢進入CFO主控的節奏。
23分鐘CFO一波精彩的團戰將對方狀態打差，但回身吃聽牌龍時，TW果斷Rush巴龍，強勢再將局勢變為55開，31分鐘兩隊在上河道口展開會戰，一陣亂戰下來TW發揮較為出色，隨後推高地、拿巴龍，TW正式反超經濟；33分鐘輪到CFO打出不科學會戰再搬回平局，但最後36分鐘小龍團戰，TW成功抓掉CFO關鍵輸出阿祈爾，推平主堡拿下B組小組第一。
經過這場比賽，CFO已無緣B組小組第一，只能在後續敗部比賽力爭取勝，爭取小組第2，不過對於已經拿下A組第一的PSG來說，若CFO成為小組第二，可能會在入圍賽最終互相對決，意味著本屆世界賽，PCS賽區只會有一隊進入後續瑞士制循環賽。