跟樂天女孩去旅行！2024日本磐城馬拉松　主題遊程今限量搶購

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易飛網說明，本次「跟著樂天女孩去旅行-磐城馬拉松5日」主題套裝遊程囊拓三大特色，旅客透過遊程即享參賽資格，報名賽事免煩惱，輕鬆省力無負擔，跑友可依喜好及自身狀況選擇全馬組、10公里組或5公里組；其次，樂天女孩將化身跑友的專屬啦啦隊，除賽前將帶領跑友們進行暖身運動，賽後跑友還能參加「Running Gril歡樂派對」，精彩活動包括樂天女孩熱情開場舞蹈、互動遊戲及簽名合影，易飛網再免費贈送樂天女孩限定明信片、運動長巾、別針徽章及磐城陽光馬拉松限定T-shirt超值大禮包；最後，遊程另一大亮點則是走訪日本南東北地區著名觀光景點，由樂天女孩陳伊、Yuri及穎樂擔任一日導遊，親自介紹特色美景，帶領旅客體驗當地的魅力。
易飛網指出，日本南東北地區保有豐富的歷史文化及自然景觀，主題套裝遊程將帶旅人走訪當地知名景點，包含觀光勝地會津若松城、紅瓦天守閣等，同時探索百年淬鍊的塔崖奇景秘境，感受大自然的鬼斧神工。此外，易飛網特別安排冬季限定的豬苗代湖，從雪白景緻的湖畔風光中見證成千上萬天鵝群自西伯利亞遠渡至此過冬的壯觀遷徙，並體驗大內宿雪祭。此外，旅人還能造訪茨城縣，除將朝聖日本三大名園之一的水戶偕樂園賞花景，也將走訪日本三大名瀑之一的袋田瀑布，近眺壯觀絕景。
「跟著樂天女孩去旅行-磐城馬拉松5日」主題套裝遊程於2024年2月23日出發、2月27日返程，每人4萬4800元起，10月13日上午10時整於易飛網官網限量報名開搶。