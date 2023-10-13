王世堅粉專風格改變了！最新「日系新髮型」曝光 選民狂讚團隊強
民進黨台北市議員王世堅本來是不用智慧型手機、社群媒體的政客，過去也曾在媒體面前秀出自己的按鍵手機，然而今年開始參選士林大同立委後轉念，不僅買入智慧型手機，社群粉專最近經營的有聲有色，跟過去的風格大有不同，最近團隊替他利用改圖變換新造型，多次創意貼文都讓選民驚艷。
記者張嘉哲/綜合報導
受到東北風影響，北台灣明顯降溫，日前最低溫甚至已經低於20度，秋意十分濃厚。王世堅也在臉書上發文表示「低溫來襲，請大家注意保暖」，透露15日起北台灣低溫21度，沿海和空曠地區溫度還會再低一些。王世堅提醒家裡有長輩或易感冒的朋友，留意早晚溫差大、注意保暖，有些地方還有局部短暫雨，出門記得帶雨具。
而搞笑的是，王世堅附上的照片，王世堅雙手抱胸，頭髮、肩膀等部位被P成知名漫畫《咒術迴戰》中的腳色伏黑惠，還稱自己是「伏黑堅」，超搞笑的貼文立刻吸引超過7千名網友按讚，不少人紛紛表示「小編團隊有換過嗎？最近貼文風格有改變，好親民」、「你的團隊有料」、「王世堅越來越活潑了耶，團隊很有想法」、「粉專風格改變了！團隊經營的好讚喔」。
事實上，仔細看王世堅的粉專，都是一些與里民互動或者出席活動的照片，然而近一兩個月，王世堅的社群團隊慢慢的開始製作符合時事、節日的圖片，每次推出都獲得廣大迴響，像是中秋節的「恰吉愛你」藏頭祝賀詩、雙十國慶的霜淇淋自拍照等等，都可以看見其團隊的創意，也讓王世堅的社群互動、觸及提高不少。