好市多加油站「每公升省4元」！行家揭便宜原因 全台僅3處能爽加
美式賣場好市多（Costco）受到消費者喜愛，物美價廉加上大份量的特質，成為不少人補貨的首選之地。然而，好市多除了提供商場服務之外，也有開設加油站，其油價更是與坊間的加油站有所落差，相比之下還要更優惠許多。近日就有網友分享自己遇到每公升的油，比中油牌價優惠4元的情況，貼文引起廣大熱議，不少會員也感嘆「門市真的太少了！都省不到」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「去台中好市多消費的時候，順便就到附設的加油站加油，結果發現最近有推出會員優惠價，以中油的價格為基準的話，每公升優惠4元，這樣加下來就現省了200元，算是一個小確幸呢」。
貼文一出，不少全台好市多會員紛紛哀嚎「高雄是全台灣第一間好市多，結果竟然都沒有加油站，好傷心」、「為什麼高雄不開一間哭哭」、「台北也沒有，沒事真的不會跑到新莊好市多」、「嘉義也沒有加油站啊」、「中壢店路過，今天才去加省好多」、「中壢已經加好久了，日積月累也是省下不少油錢呢！」
至於有網友疑惑「這麼便宜油品是打哪來」又或者「為何好市多油價可以這麼便宜？」就有不少內行人出面回應「好市多的油是中油提供的喔」、「自助加油，免去人事成本就差很多了，加上是中油直接提供，不需要自己買原油回來煉油，成本省非常多，就回饋給會員囉」、「好市多可以靠加油站吸引客人去賣場消費，順路出來加油，截長補短」。
事實上，好市多原本是屬意跟台塑化合作，但後續轉向中油的緣故是因為，當時美國總公司高層認為仍應進行會員民調再做決定，有高達8成的會員愛用中油，因此才和中油簽下供油的合作約。至於現在台灣好市多加油站並不多，僅有桃園中壢與北台中門市以及新北新莊門市有設立，未來是否還會再有第四處好市多加油站落成，還有待觀察。