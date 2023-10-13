一堆人只逛7-11、全聯！他走進美廉社懂了　「生存5大優勢」曝光

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在一般的超商都是講求貨架空間要寬敞，不過美廉社就會使用一些像衣櫃一樣可以拉的層架，可能別人同樣坪數的一家店只能擺1000樣商品，但是美廉社可以擺放1500樣，坪數效能比較好。
🟡美廉社專門開在巷弄
相對於市區以及主要幹道上的超商以及全聯，美廉社位處巷弄居多，租金相對比較便宜。
🟡物品價格勝過其他通路
透過少賺一點的經營模式，長期拉攏忠實顧客群，例如礦泉水有7元一瓶，在超商看不到這個價格。
🟡酒類種類真的多
雖然店面通常比全聯還要小，但是酒類的種類不會比全聯還要小，而且價格也比全聯還要便宜，超商的話就不用說，一定賣比較貴。
🟡零售販賣散裝物
美廉社會賣散裝水果，超商基本上就不太會有，大部分都是包裝好的，美廉社也會販售散裝的米，一小包一百多塊這種，都是超商看不到的。
貼文曝光後，不少網友紛紛認同回應「美聯社的店員也都蠻友善的」、「高雄都叫酒廉社」、「我家附近也有一家，就是開在巷弄裡面！不會特別去全聯買東西，都去美廉社」、「酒廉社不是叫假的，飲料冰品都要去那邊買就對了」、「我家住街巷內就有一間，美廉社非常方便，什麼都有」、「還有賣散裝雞蛋、白米超方便的」、「可以的話都是去美廉社買東西，確實相對物美價廉」、「之前去買飲料，8元的鋁箔包真的嚇到」。
@sharonpeng0923哪些行業也讓你們很好奇呢？#賺錢 #團購 #雪倫的隱藏版生活 #美廉社
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