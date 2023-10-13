衝全聯買到「黃色麝香葡萄」！婆媽愣：沒看過這款 反轉真相曝光
日本的「麝香葡萄」過去一直都是價位高檔的水果，不過今年因為產量暴增加上中國進口量下滑等因素，導致在日本價格暴跌近8成，其引進台灣之後，在各大通路也是優惠下殺，不少民眾都買來嚐鮮。然而，近日就有網友到全聯購買麝香葡萄時，意外買到已經變成黃色的麝香葡萄，還形容其口感「非常甜」，貼文引起廣大熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「日本長野縣產的麝香葡萄，真的是夭壽甜，多汁」只見貼出的照片，該名網友購買到的麝香葡萄跟一般常見的青綠色的麝香葡萄有些不同，反而是呈現一種橘黃色的模樣，讓人好奇這樣的麝香葡萄是否是因品種不同或是其他原因，才呈現這樣的結果。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「完全沒看過耶，看起來好像小番茄」、「怎麼有黃色的麝香葡萄啦！這確定沒壞掉嗎哈哈哈」、「麝香葡萄不是都是翠綠色的嗎？」、「我以為麝香葡萄有新品種黃麝香」；不過也有內行人表示「麝香葡萄是越成熟越黃喔，也會越甜，其實黃色比較好喔」、「麝香葡萄偏黃表示熟的程度更高、更甜」、「偏黃代表越成熟越好吃！超級幸運的，大部分都還是買到綠色的啦」。
事實上，該網友購買到的「黃色的麝香葡萄」其實是反而比較成熟而且甜度比較高的！日本山梨縣的葡萄園「久保田園」就表示，葡萄只要看表面的顏色，就可以知道葡萄大約的甜度，如果是一般翠綠的的模樣，糖度大約在16度前後，但麝香葡萄特有的香氣特別濃郁，味道也相當清爽；而如果是顏色越趨黃，糖度則會跟著提高至18度左右，不過香味相對會稍微薄弱一些。因此，民眾如果購買到稍微黃色的麝香葡萄也不用擔心是過期、壞掉，就可以安心吃囉！